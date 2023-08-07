Тюменским семьям с тройняшками помогают улучшить жилищные условия

Posted 7 августа, 12:25
Published 7 августа, 12:25
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Мера поддержки введена властями регион в 2013 году. Выплата предназначена семьям, в которых одновременно родилось трое и более детей, чтобы они смогли расширить уже имеющуюся площадь жилья или приобрести новое.
«Выплата предоставляется один раз. Право на нее возникает со дня рождения одновременно трех и более детей и действует до их совершеннолетия», — пояснили в департамент соцразвития ТО.
Благосостояние семьи на размер выплаты не влияет, но рассчитывается индивидуально с учётом состава семьи, средней стоимости одного квадратного метра жилья в районе, где проживает семья и площади жилья, которое уже есть в собственности родителей.
Отметим, защита материнства и детства, поддержка и укрепление семьи — одно из приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области. Кроме федеральных, в регионе действуют собственные меры поддержки, которые помогают обеспечивать в семьях необходимые условия для полноценного воспитания, здорового и развития детей.