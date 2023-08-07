nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 августа, 12:25

Published 7 августа, 12:25

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Тюменским семьям с тройняшками помогают улучшить жилищные условия

Тюменским семьям с тройняшками помогают улучшить жилищные условия

7 августа 2023, 12:25
Фото: 1MI
Семьи, в которых родилась тройня, могут улучшить свои жилищные условия при помощи региональной меры поддержки. За десять лет этой льготой воспользовались 57 тюменских семей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Мера поддержки введена властями регион в 2013 году. Выплата предназначена семьям, в которых одновременно родилось трое и более детей, чтобы они смогли расширить уже имеющуюся площадь жилья или приобрести новое.

«Выплата предоставляется один раз. Право на нее возникает со дня рождения одновременно трех и более детей и действует до их совершеннолетия», — пояснили в департамент соцразвития ТО.

Благосостояние семьи на размер выплаты не влияет, но рассчитывается индивидуально с учётом состава семьи, средней стоимости одного квадратного метра жилья в районе, где проживает семья и площади жилья, которое уже есть в собственности родителей.

Отметим, защита материнства и детства, поддержка и укрепление семьи — одно из приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области. Кроме федеральных, в регионе действуют собственные меры поддержки, которые помогают обеспечивать в семьях необходимые условия для полноценного воспитания, здорового и развития детей.

В Тюменской области надел под ИЖС получили свыше 12 тысяч многодетных семей
Узнать подробнее
Подпишитесь
Дикий кадровый голод: в школах Тюменской области не хватает более 700 учителей
Вчера, 01:07
«Теперь только для богатых?»: смогут ли тюменцы позволить себе такси после реформы?
Вчера, 06:05
«Отрыв перед уроками»: как тюменские школьники отметили 1 сентября
Вчера, 09:50
Литровая банка меда или килограмм малины? Что полезнее осенью на тысячу рублей
Вчера, 01:09
«Санаторий лучше Турции»: секреты отдыха в «бабушкиной» среде от первого лица
Вчера, 01:00
«Съемка запрещена?»: с 1 сентября водителей авто с регистратором будут штрафовать
Вчера, 07:57