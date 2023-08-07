Светофор в Калининском районе отключили в Тюмени 7 августа

В Тюмени в Калининском районе 7 августа утром перестал работать светофор. Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на сетях электроснабжения. Отмечается, что светофор погас в 8 утра на пересечении улиц Новой и Интернациональной. Он не будет работать до 12.00.