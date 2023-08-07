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Светофор в Калининском районе отключили в Тюмени 7 августа

7 августа 2023, 03:12
На Интернациональной отключили светофор
Он не будет работать до полудня.

В Тюмени в Калининском районе 7 августа утром перестал работать светофор. Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на сетях электроснабжения. Отмечается, что светофор погас в 8 утра на пересечении улиц Новой и Интернациональной. Он не будет работать до 12.00.

В ведомстве подчеркнули, что просят автомобилистов принять во внимание эту информацию при выборе маршрута.

Отметим, что подробную информацию о работе светофоров можно узнать по этому телефону 68-84-35.

Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что в Тюмени появятся два «умных» светофора. Первый — возле индустриального парка «Боровский», второй — на обходе Тюмени. 5 камер должны будут отслеживать поток автомобилей и ситуацию на дорогах. Информацию по легковым и грузовым машинам, а также по общественному транспорту, обработанную нейросетями, будут использовать специалисты, планирующие проводить ремонт.

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#Светофор#Дороги#Авто#Анастасия Ильина
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