Светофор в Калининском районе отключили в Тюмени 7 августа

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
В Тюмени в Калининском районе 7 августа утром перестал работать светофор. Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на сетях электроснабжения. Отмечается, что светофор погас в 8 утра на пересечении улиц Новой и Интернациональной. Он не будет работать до 12.00.
В ведомстве подчеркнули, что просят автомобилистов принять во внимание эту информацию при выборе маршрута.
Отметим, что подробную информацию о работе светофоров можно узнать по этому телефону 68-84-35.
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что в Тюмени появятся два «умных» светофора. Первый — возле индустриального парка «Боровский», второй — на обходе Тюмени. 5 камер должны будут отслеживать поток автомобилей и ситуацию на дорогах. Информацию по легковым и грузовым машинам, а также по общественному транспорту, обработанную нейросетями, будут использовать специалисты, планирующие проводить ремонт.