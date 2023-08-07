nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:51

Published Сегодня, 15:51

Modified Сегодня, 15:53

Updated Сегодня, 15:53

Изображение материала

Резкое усиление ветра ожидается в Тюменской области

7 августа 2023, 15:51
Фото: 1MI

Жителей Тюменской области ждут грозы и сильный ветер

Непогода придёт в северную часть региона.

Синоптики ожидают усиление ветра. В Тобольском районе возможны грозы, непогода придёт в Тюменскую область 8 и 9 августа.

Скорость ветра может составить 15 метров в секунду. В Тюмени синоптики ожидают до 12 м/с, но в пятницу. В Ишиме сильный северный ветер ждут в субботу.

При этом до 10 августа в регионе будет сохраняться теплая погода. Температура воздуха днем +23, +29 градусов. Уже к концу недели в регион придёт похолодание, днём в Тюмени до + 20 градусов.

Ранее «Наш город» сообщал, что 6 августа в областной столице вторые сутки из-за тумана массово задерживали авиарейсы. На 2-4 часа опоздали 9 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Сочи, Салехард и Сургут.

Читайте также:
Осень близко: на Тюмень идет похолодание
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные
Узнать подробнее
#Общество#Погода в Тюмени#Сильный ветер#Александр Мязин
Подпишитесь
Купить авто из Казахстана в Тюмени: новые схемы и старые риски
Сегодня, 01:00
Сотрудникам госорганов Тюменской области запретили пользоваться iPhone
Сегодня, 05:29
«Никуда не пойду»: почему дети боятся или не хотят посещать школу
Сегодня, 06:46
«Светлая память моему брату!»: житель Тюмени погиб в СВО
Сегодня, 10:36
Тюменцы не могут заказать такси «Яндекс Go» по тарифу «Эконом»
Сегодня, 13:18
В Тюмени выставили на продажу садик почти за полмиллиона рублей
Сегодня, 05:46