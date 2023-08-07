Резкое усиление ветра ожидается в Тюменской области

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
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Updated Сегодня, 15:53
Синоптики ожидают усиление ветра. В Тобольском районе возможны грозы, непогода придёт в Тюменскую область 8 и 9 августа.
Скорость ветра может составить 15 метров в секунду. В Тюмени синоптики ожидают до 12 м/с, но в пятницу. В Ишиме сильный северный ветер ждут в субботу.
При этом до 10 августа в регионе будет сохраняться теплая погода. Температура воздуха днем +23, +29 градусов. Уже к концу недели в регион придёт похолодание, днём в Тюмени до + 20 градусов.
Ранее «Наш город» сообщал, что 6 августа в областной столице вторые сутки из-за тумана массово задерживали авиарейсы. На 2-4 часа опоздали 9 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Сочи, Салехард и Сургут.