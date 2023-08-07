РЭО: Заявки на магистерские программы можно подать до 11 сентября

Набор проходит на базовой кафедре РЭО в рамках сотрудничества с экономическим университетом Плеханова. Длительность обучения по программе «ESG-трансформация предприятий» составит два с половиной года, форма обучения — очно-заочная, стоимость — 190 тысяч рублей в год. Продолжительность обучения по программе «Зеленая экономика и управление ресурсами» составляет два года при очной форме обучения стоимостью 420 тысяч рублей в год. К обучению приглашают государственных и муниципальных служащих, работников сферы обращения с отходами и экономики замкнутого цикла.