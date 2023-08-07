РЭО: Заявки на магистерские программы можно подать до 11 сентября

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Published Сегодня, 17:42
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«На базе Плехановки обучение можно пройти по таким магистерским программам от РЭО, как „ESG-трансформация предприятий“ и „Зеленая экономика и управление ресурсами“, — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, у выпускников программы будет возможность трудоустроиться в разных сферах — от энергетики до госуправления. Слушателям предстоит изучение основных экономических дисциплин, проблем зеленой экономики и устойчивого развития, освоение инструментов эффективного менеджмента и управления продуктами. Буцаев напомнил, что целью подготовки кадров является содействие развитию экономики замкнутого цикла в России. Об этом информирует gorod55.
Набор проходит на базовой кафедре РЭО в рамках сотрудничества с экономическим университетом Плеханова. Длительность обучения по программе «ESG-трансформация предприятий» составит два с половиной года, форма обучения — очно-заочная, стоимость — 190 тысяч рублей в год. Продолжительность обучения по программе «Зеленая экономика и управление ресурсами» составляет два года при очной форме обучения стоимостью 420 тысяч рублей в год. К обучению приглашают государственных и муниципальных служащих, работников сферы обращения с отходами и экономики замкнутого цикла.
Дополнительная информация о программах магистратуры доступна для ознакомления на официальном сайте РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Стоит добавить, что главная задача РЭО состоит в создании комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В соответствии с пунктами национального проекта «Экология» это требуется для снижения объема захоронения ТКО и последующего уменьшения экологической нагрузки на население. Цель проекта заключается в 100%-ной сортировке объема ТКО и сокращении объемов ТКО, которые отправляют на полигоны, на 50%. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.