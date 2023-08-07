nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:42

Published Сегодня, 17:42

Modified Сегодня, 17:43

Updated Сегодня, 17:43

РЭО: Заявки на магистерские программы можно подать до 11 сентября

7 августа 2023, 17:42
Прием документов на магистерские программы Российского экологического оператора в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова продлится до 11 сентября.

«На базе Плехановки обучение можно пройти по таким магистерским программам от РЭО, как „ESG-трансформация предприятий“ и „Зеленая экономика и управление ресурсами“, — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, у выпускников программы будет возможность трудоустроиться в разных сферах — от энергетики до госуправления. Слушателям предстоит изучение основных экономических дисциплин, проблем зеленой экономики и устойчивого развития, освоение инструментов эффективного менеджмента и управления продуктами. Буцаев напомнил, что целью подготовки кадров является содействие развитию экономики замкнутого цикла в России. Об этом информирует gorod55.

Набор проходит на базовой кафедре РЭО в рамках сотрудничества с экономическим университетом Плеханова. Длительность обучения по программе «ESG-трансформация предприятий» составит два с половиной года, форма обучения — очно-заочная, стоимость — 190 тысяч рублей в год. Продолжительность обучения по программе «Зеленая экономика и управление ресурсами» составляет два года при очной форме обучения стоимостью 420 тысяч рублей в год. К обучению приглашают государственных и муниципальных служащих, работников сферы обращения с отходами и экономики замкнутого цикла.

Дополнительная информация о программах магистратуры доступна для ознакомления на официальном сайте РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Стоит добавить, что главная задача РЭО состоит в создании комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В соответствии с пунктами национального проекта «Экология» это требуется для снижения объема захоронения ТКО и последующего уменьшения экологической нагрузки на население. Цель проекта заключается в 100%-ной сортировке объема ТКО и сокращении объемов ТКО, которые отправляют на полигоны, на 50%. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.

Подпишитесь
Купить авто из Казахстана в Тюмени: новые схемы и старые риски
Сегодня, 01:00
Сотрудникам госорганов Тюменской области запретили пользоваться iPhone
Сегодня, 05:29
«Никуда не пойду»: почему дети боятся или не хотят посещать школу
Сегодня, 06:46
«Светлая память моему брату!»: житель Тюмени погиб в СВО
Сегодня, 10:36
Тюменцы не могут заказать такси «Яндекс Go» по тарифу «Эконом»
Сегодня, 13:18
В Тюмени выставили на продажу садик почти за полмиллиона рублей
Сегодня, 05:46