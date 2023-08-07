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Проектировщик БПЛА и мастер спорта по стрельбе отправились из Тюмени на передовую СВО

7 августа 2023, 08:34
Фото: Информационный центр правительства ТО
Их задача — обучить бойцов в районе Кременной

Военнослужащие СВО и тюменские инструкторы обменялись опытом на передовой. Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, в числе инструкторов находились специалист-проектировщик БПЛА и мастер-спорта по практической стрельбе.

В ведомстве отметили, что занятия проходили на линии боевого соприкосновения в районе Кременной. Их провели сотрудники центра «Аванпост» и филиала «ВОИН».

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Тюменские специалисты поделились опытом с военнослужащими по методике обучения бойцов, а также по использованию полевой учебной базы. При том сами специалисты прошли допподготовку на минометах, тактике и способе применения противотанковых средств.

— Бойцам инженерного полка тюменские инструкторы показали, как с помощью беспилотников наводить и корректировать огонь артиллерии, сопровождать колонны, проводить разведку местности. По завершению обучения передали 4 дрона, — отметили в ведомстве.
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