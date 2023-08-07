Проектировщик БПЛА и мастер спорта по стрельбе отправились из Тюмени на передовую СВО

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Военнослужащие СВО и тюменские инструкторы обменялись опытом на передовой. Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, в числе инструкторов находились специалист-проектировщик БПЛА и мастер-спорта по практической стрельбе.
В ведомстве отметили, что занятия проходили на линии боевого соприкосновения в районе Кременной. Их провели сотрудники центра «Аванпост» и филиала «ВОИН».
Тюменские специалисты поделились опытом с военнослужащими по методике обучения бойцов, а также по использованию полевой учебной базы. При том сами специалисты прошли допподготовку на минометах, тактике и способе применения противотанковых средств.
— Бойцам инженерного полка тюменские инструкторы показали, как с помощью беспилотников наводить и корректировать огонь артиллерии, сопровождать колонны, проводить разведку местности. По завершению обучения передали 4 дрона, — отметили в ведомстве.