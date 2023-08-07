Полчища ос заполонили несколько районов Тюмени

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Тюменцы сообщают о нашествии ос в Гилевской роще, Зареке, Тюменской слободе и около ТЭЦ-1. В прошлом году их было гораздо меньше.
«Ос действительно много. В квартиру стали залетать, гнездо на балконе мне сделали. Дома выгоняла сегодня тоже осу. На площадке 2 раза пристали. Ребенку даже булочку доесть не дали на улице, садились 2 штуки на нее», — сообщила тюменка Евгения Аникиева.
«В затюменском много ОС, не дают хот-дог съесть», — отметил подписчик тюменского Telegram-чата.
Возможно, осы чувствуют в городе большое количество фруктов и сладких хлебобулочных изделий.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал о нашествии ос в Аптекарском саду Тобольска. По словам горожан, они облюбовали точки уличного общепита и летают по всему парку.