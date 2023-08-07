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Published Сегодня, 16:10

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Полчища ос заполонили несколько районов Тюмени

7 августа 2023, 16:10
Фото: "Наш город"
Их больше, чем в прошлом году.

Тюменцы сообщают о нашествии ос в Гилевской роще, Зареке, Тюменской слободе и около ТЭЦ-1. В прошлом году их было гораздо меньше.

«Ос действительно много. В квартиру стали залетать, гнездо на балконе мне сделали. Дома выгоняла сегодня тоже осу. На площадке 2 раза пристали. Ребенку даже булочку доесть не дали на улице, садились 2 штуки на нее», — сообщила тюменка Евгения Аникиева.
«В затюменском много ОС, не дают хот-дог съесть», — отметил подписчик тюменского Telegram-чата.

Возможно, осы чувствуют в городе большое количество фруктов и сладких хлебобулочных изделий.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал о нашествии ос в Аптекарском саду Тобольска. По словам горожан, они облюбовали точки уличного общепита и летают по всему парку.

Полчища ос атаковали отдыхающих в Аптекарском саду Тобольска
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Насекомые
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