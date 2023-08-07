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Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 7 августа

7 августа 2023, 02:14
Фото: Лузина Ольга / 1MI

В Тюмени 7 августа будет тепло, но облачно

В Тюменской области будет влажно и жарко.
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Тюмень

Жителей областной столицы 7 августа ждет теплая и пасмурная погода. По данным сервиса «Яндекс.Погода», температура воздуха прогреется до +26. В течение дня будет облачно, но с прояснениями. Влажность воздуха составит 57% в дневное время и 84% ночью. Северный ветер придет в Тюмень со скоростью 1,9 м/с.

У жителей Тобольска ясно и тепло. В дневное время температура воздуха 7 августа прогреется до +27. Синоптики прогнозируют малооблачную и ясную погоду, а вот в вечернее время возможны тучи. Влажность воздуха составит 61%. Завадный ветер подует со скоростью 1,6 м/с. Его сменит северо-западный ветер со скоростью 1,1 м/с.

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В Ялуторовске сегодня облачно и с прояснениями. В дневное время температура воздуха прогреется до +27. Влажность воздуха составит 54%. Северный ветер подует со скоростью 2 м/с.

Аналогичная ситуация наблюдается в Заводоуковске. Температура воздуха прогреется до +27. Влажность воздуха составит 41%. Северный ветер подует со скоростью 1,9 м/с.

В Ишиме днем будет солнечно и ясно, а вечером облачно, но с прояснениями. В дневное время температура воздуха прогреется до +26. Влажность воздуха составит 48%. Ветер придет в Ишим с северо-востока со скоростью 2,1 м/с.

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#Анастасия Ильина#Погода#Тюменская область#Тюмень
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