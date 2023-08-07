У жителей Тобольска ясно и тепло. В дневное время температура воздуха 7 августа прогреется до +27. Синоптики прогнозируют малооблачную и ясную погоду, а вот в вечернее время возможны тучи. Влажность воздуха составит 61%. Завадный ветер подует со скоростью 1,6 м/с. Его сменит северо-западный ветер со скоростью 1,1 м/с.