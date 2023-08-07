Подростков заставляют совершать диверсии на железных дорогах

По сообщению издания bel.ru, география преступлений на железных дорогах достаточно широкая — диверсии совершаются от Москвы до Сибири. Приведем несколько свежих историй, фигурантами которых стали подростки. Так, в Новосибирске в мае текущего года были задержаны молодые люди в возрасте 17 лет, которые вместе со своим приятелем 18 лет подожгли релейный шкаф недалеко от станции Инская. Такую же диверсию совершили в Казани — правоохранители задержали подростков 14-15 лет.