Подростков заставляют совершать диверсии на железных дорогах

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
По сообщению издания bel.ru, география преступлений на железных дорогах достаточно широкая — диверсии совершаются от Москвы до Сибири. Приведем несколько свежих историй, фигурантами которых стали подростки. Так, в Новосибирске в мае текущего года были задержаны молодые люди в возрасте 17 лет, которые вместе со своим приятелем 18 лет подожгли релейный шкаф недалеко от станции Инская. Такую же диверсию совершили в Казани — правоохранители задержали подростков 14-15 лет.
Рядом с Калининградом несовершеннолетние подростки, которыми руководил 15-летний молодой человек, подожгли релейный шкаф, что привело к задержке поездов на 40 минут. В Чехове (Московская область) сотрудники ФСБ задержали трех учеников 8-го класса, которые причинили вред объектам транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления. Еще двух молодых людей, которые не достигли совершеннолетия, задержали московские правоохранители — их личности были установлены с помощью камер видеонаблюдения. Задержанные рассказали, что за совершение диверсии им предложили 10 тысяч рублей.
Последний из аналогичных инцидентов произошел в Калужской области. Возгорание привело к остановке поезда Москва — Анапа. Диверсию совершили около 2 часов ночи. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Приведение в негодность путей сообщения».
Злоумышленники в большинстве случаев для связи с жертвами используют мессенджер Telegram — подросткам пишут лично или с помощью ботов и предлагают совершить преступление на РЖД за вознаграждение от 5 до 50 тысяч рублей. Также несовершеннолетних могут взять на слабо или рекомендуют совершать преступление группой.
В социальных сетях в связи с диверсиями на железной дороге появилось много негатива и критики в отношении лиц, совершивших преступление. Пользователи требуют для них максимально сурового наказания, несмотря на возраст.
Что касается раскрываемости преступлений, то она на высоком уровне. По словам заместителя секретаря Совета безопасности Александра Гребенкина, с февраля 2022 года российскими правоохранителями было предотвращено свыше 100 терактов, которые готовились совершить молодые граждане, в том числе несовершеннолетние.
При этом подросткам, которых задержали по обвинению в таком преступлении, придется отвечать по закону. Частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества группой лиц» предусмотрено лишение свободы сроком до 5 лет, и это самое мягкое наказание. Если в отношении обвиняемых будет возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия», то с шестнадцатилетнего возраста им грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Если преступление совершается группой, наказание будет более строгим.
При этом наказание может быть более строгим. Так, обвиняемого в подрыве железнодорожных путей в Брянской области Сергея Белавина суд приговорил к 22 годам заключения. В ходе следствия установили, что для выполнения «задания» он получил 100 тысяч рублей и 4 тысячи долларов.
Нередко наказание настигает малолетних хулиганов прямо на месте преступления — железнодорожники не церемонятся с подростками, чаще всего наказывают кулаками. И такую реакцию можно объяснить желанием предотвратить диверсию, а также сложностью и ответственностью работы железнодорожников.
Родители могут уберечь своих детей от таких последствий. Для этого не нужно оставлять их наедине со всеми рисками, которые несет интернет, надо проявлять внимание и любовь, а также выстраивать доверительные отношения.