Под Тобольском взорвался артиллерийский снаряд

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
В Тобольске местные жители недалеко от города обнаружили в лесополосе артиллерийский снаряд. Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, сотрудники ОМОН уничтожили боеприпас. Кадры с места события появились в официальном TG-канале ведомства.
Подчеркивается, что специалисты приехали на место сразу, как только получили информацию о подозрительном предмете.
Получив информацию о найденном подозрительном предмете, на место незамедлительно прибыли сотрудники группы разминирования. Специалисты идентифицировали находку как артиллерийский снаряд калибра 76 мм со взрывателем, прошедший канал ствола, — сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что находка пролежала в земле долго. Тем не менее она могла нанести вред.