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Под Тобольском взорвался артиллерийский снаряд

7 августа 2023, 08:53
Фото: Антон Засимов / 1MI
В тобольской лесополосе обнаружили боеприпас.
Боеприпас долго находился в земле.

В Тобольске местные жители недалеко от города обнаружили в лесополосе артиллерийский снаряд. Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, сотрудники ОМОН уничтожили боеприпас. Кадры с места события появились в официальном TG-канале ведомства.

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Подчеркивается, что специалисты приехали на место сразу, как только получили информацию о подозрительном предмете.

Получив информацию о найденном подозрительном предмете, на место незамедлительно прибыли сотрудники группы разминирования. Специалисты идентифицировали находку как артиллерийский снаряд калибра 76 мм со взрывателем, прошедший канал ствола, — сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что находка пролежала в земле долго. Тем не менее она могла нанести вред.

Видео: Информационный центр правительства ТО
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