Пиво и безалкогольные напитки существенно подорожали в магазинах Тюмени

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
В областной столице постепенно растут цены на разливное пиво. По данным Ура.ру, теперь оно стоит около 150 рублей. До конца года цена тоже может измениться.
«Стоимость подняли поставщики. Объяснение, как всегда, одно и то же: дорожают солод, дрожжи, хмель. А значит, дорожает и конечный продукт. В данном случае, это разливное пиво. Безалкогольные напитки тоже, подорожали в среднем, на 20%», — сообщил источник издания.
До конца года цены могут ещё раз вырасти и уже до 170 рублей за литр.
В марте «Наш город» отмечал, что стоимость бутылки пива объемом пол-литра выросла почти на 9% до 62 рублей. В целом, 55% среди всех купленных в первом месяце года алкогольных напитков — пиво.