nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Изображение материала

Пиво и безалкогольные напитки существенно подорожали в магазинах Тюмени

7 августа 2023, 14:06
Фото: 1MI
Рост с начала года от 8 до 20%.

В областной столице постепенно растут цены на разливное пиво. По данным Ура.ру, теперь оно стоит около 150 рублей. До конца года цена тоже может измениться.

«Стоимость подняли поставщики. Объяснение, как всегда, одно и то же: дорожают солод, дрожжи, хмель. А значит, дорожает и конечный продукт. В данном случае, это разливное пиво. Безалкогольные напитки тоже, подорожали в среднем, на 20%», — сообщил источник издания.

До конца года цены могут ещё раз вырасти и уже до 170 рублей за литр.

В марте «Наш город» отмечал, что стоимость бутылки пива объемом пол-литра выросла почти на 9% до 62 рублей. В целом, 55% среди всех купленных в первом месяце года алкогольных напитков — пиво.

В Тюмени пиво подорожало на 9%
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Цены
Подпишитесь
Купить авто из Казахстана в Тюмени: новые схемы и старые риски
Сегодня, 01:00
Сотрудникам госорганов Тюменской области запретили пользоваться iPhone
Сегодня, 05:29
«Никуда не пойду»: почему дети боятся или не хотят посещать школу
Сегодня, 06:46
«Светлая память моему брату!»: житель Тюмени погиб в СВО
Сегодня, 10:36
Тюменцы не могут заказать такси «Яндекс Go» по тарифу «Эконом»
Сегодня, 13:18
В Тюмени выставили на продажу садик почти за полмиллиона рублей
Сегодня, 05:46