Опекун избивала тюменских детей утюгом, ремнем и поленом

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Тюменка избивала трех детей, находящихся под ее опекой. Она истязала малышей утюгом, поленом, ремнем и другими предметами, сообщили Ура.ру в пресс-службе Казанского районного суда. Дети уже находятся в другой семье.
«Ирина Т., являясь опекуном трех несовершеннолетних — двух девочек и мальчика, причиняла им физические и нравственные страдания путем систематических побоев. Женщина использовала для этого рукоять швабры, ремень, деревянные счеты, полено, утюг и деревянный прут. Об истязаниях в полицию сообщила одна из детей», — рассказали в пресс-службе суда.
Дети сообщили, что Ирина стала жестока с ними из-за распития алкогольных напитков. По итогу женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно. Например, девятилетнего мальчика женщина наказала, когда он уехал к другу. Тюменка обматерила его, а затем закрыла в бане, подперев дверь. Мальчику опекун пожелала, чтобы его съели крысы.