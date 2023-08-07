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Опекун избивала тюменских детей утюгом, ремнем и поленом

7 августа 2023, 11:14
Фото: 1MI
Приговор женщине вынес суд.

Тюменка избивала трех детей, находящихся под ее опекой. Она истязала малышей утюгом, поленом, ремнем и другими предметами, сообщили Ура.ру в пресс-службе Казанского районного суда. Дети уже находятся в другой семье.

«Ирина Т., являясь опекуном трех несовершеннолетних — двух девочек и мальчика, причиняла им физические и нравственные страдания путем систематических побоев. Женщина использовала для этого рукоять швабры, ремень, деревянные счеты, полено, утюг и деревянный прут. Об истязаниях в полицию сообщила одна из детей», — рассказали в пресс-службе суда.

Дети сообщили, что Ирина стала жестока с ними из-за распития алкогольных напитков. По итогу женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно. Например, девятилетнего мальчика женщина наказала, когда он уехал к другу. Тюменка обматерила его, а затем закрыла в бане, подперев дверь. Мальчику опекун пожелала, чтобы его съели крысы.

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#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Дела судебные#Уголовные дела
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