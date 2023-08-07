Опекун избивала тюменских детей утюгом, ремнем и поленом

Дети сообщили, что Ирина стала жестока с ними из-за распития алкогольных напитков. По итогу женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно. Например, девятилетнего мальчика женщина наказала, когда он уехал к другу. Тюменка обматерила его, а затем закрыла в бане, подперев дверь. Мальчику опекун пожелала, чтобы его съели крысы.