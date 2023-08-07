nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:49

Published Сегодня, 16:49

Modified Сегодня, 16:52

Updated Сегодня, 16:52

Изображение материала

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили движение из-за смертельного ДТП

7 августа 2023, 16:49
Фото: ГИБДД
В Ярковском районе столкнулись Kia Sorento и большегруз Mercedes.
Сюжет
Тюмень
Фото: ГИБДД

Жуткая авария произошла сегодня вечером на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 83-м километре автомобильной дороги в Ярковском районе столкнулись Kia Sorento и большегруз Mercedes. От удара легковушку смяло словно консервную банку.

По данным ГИБДД по Тюменской области, есть погибшие. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и МЧС.

Автодвижение со стороны Тобольска в сторону Тюмени частично ограничено, осуществляется по одной полосе.

Вытащил за ноги через лобовое стекло: тюменец спас жизнь водителю горящей фуры
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером на федеральной трасе Омск — Ишим — Курган произошло лобовое столкновение двух фур. Погибли оба водителя, пассажир одного из грузовиков получил травмы.

Читайте также:
Под Тюменью грузовик влетел в дорожное ограждение и загорелсяДве фуры лоб в лоб столкнулись на тюменской трассе. Оба водителя погиблиВ центре Тюмени автобус протаранил светофор. Пострадал один человек
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Безопасность на дорогах#ДТП#Тюменская область
Подпишитесь
Купить авто из Казахстана в Тюмени: новые схемы и старые риски
Сегодня, 01:00
Сотрудникам госорганов Тюменской области запретили пользоваться iPhone
Сегодня, 05:29
«Никуда не пойду»: почему дети боятся или не хотят посещать школу
Сегодня, 06:46
«Светлая память моему брату!»: житель Тюмени погиб в СВО
Сегодня, 10:36
Тюменцы не могут заказать такси «Яндекс Go» по тарифу «Эконом»
Сегодня, 13:18
В Тюмени выставили на продажу садик почти за полмиллиона рублей
Сегодня, 05:46