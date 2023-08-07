На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили движение из-за смертельного ДТП

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Жуткая авария произошла сегодня вечером на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 83-м километре автомобильной дороги в Ярковском районе столкнулись Kia Sorento и большегруз Mercedes. От удара легковушку смяло словно консервную банку.
По данным ГИБДД по Тюменской области, есть погибшие. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и МЧС.
Автодвижение со стороны Тобольска в сторону Тюмени частично ограничено, осуществляется по одной полосе.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером на федеральной трасе Омск — Ишим — Курган произошло лобовое столкновение двух фур. Погибли оба водителя, пассажир одного из грузовиков получил травмы.