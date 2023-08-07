На этой неделе в Тюмени изменится схема движения маршрутки №57

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
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Updated Сегодня, 16:46
С 12 августа в областной столице внесут изменения в схему автобусов №57. Они курсируют между ЖК «Плеханово»» и Энергостроителей.
«При движении в сторону улицы Моторостроителей из маршрута уберут остановки „ул. Таллинская-2“, „ул. Космонавтов“, „ул. Таллинская“, „ст. Войновка“, „ул. Боровская“, „ТЭЦ-2“, „ул. Теплотехников“ и „Восточный-3“, при движении в сторону улицы Широтной — „Школа № 63“, в прямом и обратном направлениях — „Бульвар Бориса Щербины“ и „ул. Энергостроителей“, — сообщает „Тюмень — наш дом“.
В схему добавят остановочные пункты «Поликлиника», «Сквер Десантников», «Восточный-3», «ул. Теплотехников», «ТЭЦ-2», «ул. Боровская», «ст. Войновка» и «ул. Таллиннская». Подробную информацию можно узнать по телефону 8-800-250-0722.
С начала августа сообщалось об изменении схемы маршрутов № 41, 84, 39 и № 77. В ведомстве отметили, что это временные нововведения из-за производственных работ. Для автобусов № 39 и 77 изменения затронут период с 10 по 20 августа. Маршруты будут ездить в объезд перекрытого участка (Заречный проезд), но ни один остановочный пункт их маршрута не исчезнет.
До понедельника на период производственных работ по ул. Червишевский тракт в районе дома № 46 изменятся маршруты № 15, 63, 65, 71, 71д, 84, 85, 89, 98, 121, 138, 148, 151. Автобусы будут следовать в объезд перекрытого участка на Червишевском тракте.
На прошлой неделе сообщалось, что в областной столице дважды перекроют движение транспорта по улице Заречный проезд из-за ремонта коммуникаций. Первое ограничение продлится с 1 по 8 августа, его установят в районе дома №14. Уже 10 августа дорожные службы перекроют проезд ещё на 10 дней. В этом период проехать не получится в районе дома №33. Пути объезда — улица Газовиков, межквартальные проезды. В начале августа местные власти перекроют три улицы в Тюмени. Почти на три недели закроют проезд для транспортных средств по улице Жигулевской. Решение принято в связи с проведением работ по монтажу сетей водоотведения.
Ранее «Наш город» сообщал, что городские маршруты №50 и №134 изменят график. В первом случае меняет свое название остановка «Поликлиника №14», расположенная на улице Широтной, 29. С 29 июля у маршрута №134 «Завод медоборудования — с/о „Ясная поляна“ в прямом и обратном направлении добавляется остановка „Индустриальный парк“. Наполним, что на прошлой неделе в Тюмени изменились названия трёх остановок. Остановочный пункт „Школа № 30“ стал „ул. Мира“, а „ПМК 8“ и „Автобаза“ теперь носят название „ул. Буровиков“.