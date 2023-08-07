Мясной бренд «Ишимский» объяснил в соцсетях произошедший технологический сбой

В опубликованном посте сообщается, что производитель принимает «возврат продукта в производственной упаковке (приобретённый в любом магазине) в один из магазинов „Ишимский. Фирменный мясной“. Взамен продавцы выдадут аналогичный продукт от другой даты выработки или вернут деньги в размере стоимости данного продукта по цене на полке фирменной сети».