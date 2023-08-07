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Мясной бренд «Ишимский» объяснил в соцсетях произошедший технологический сбой

7 августа 2023, 08:44
Фото: Мясной бренд «Ишимский»
Теперь предприятие отзывает отгруженные объемы пельменей из торговых точек.

Мясной бренд «Ишимский» разместил в своих аккаунтах в социальных сетях информацию о произошедшем технологическом сбое. Директор предприятия рассказал о его причинах.

«Сейчас сезон повышенного спроса, в том числе на пельмени. Производство не справилось: фаршесоставитель ошибочно добавил специю, которую используют при производстве других видов продукции. Мы отзываем отгруженные объемы из торговых точек и работаем над недопущением подобных ситуаций в дальнейшем. Приносим нашим потребителям свои извинения, и, конечно, идем навстречу и принимаем назад продукцию от потребителей», — рассказал руководитель предприятия.

В опубликованном посте сообщается, что производитель принимает «возврат продукта в производственной упаковке (приобретённый в любом магазине) в один из магазинов „Ишимский. Фирменный мясной“. Взамен продавцы выдадут аналогичный продукт от другой даты выработки или вернут деньги в размере стоимости данного продукта по цене на полке фирменной сети».

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