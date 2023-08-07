Молодой тюменец вышел из дома в белых шлепках и пропал

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском аэропорту «Рощино» задержали 16-летнюю девочку. Она жила в гостях у бабушки в Свердловской области, но решила улететь в Казань. В полицию с просьбой о помощи в розыске своей дочери, 2007 года рождения, обратилась её мама. В ходе поисковых мероприятий выяснилось, что она приобрела электронный билет на самолет Тюмень — Казань.