Молодой тюменец вышел из дома в белых шлепках и пропал

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Родственники разыскивают тюменца Демченко Вячеслава, ему 26 лет. Молодой мужчин пропал в селе Суерка, Упоровского района.
Тюменца ищут с 5 августа, его рост 169 сантиметров, мужчина нормального телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Был одет в синюю майку, темные джинсы, белые шлёпки.
Если вы его видели, позвоните по телефону 8 (800) 700-54-52.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском аэропорту «Рощино» задержали 16-летнюю девочку. Она жила в гостях у бабушки в Свердловской области, но решила улететь в Казань. В полицию с просьбой о помощи в розыске своей дочери, 2007 года рождения, обратилась её мама. В ходе поисковых мероприятий выяснилось, что она приобрела электронный билет на самолет Тюмень — Казань.