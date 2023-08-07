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Молодой тюменец вышел из дома в белых шлепках и пропал

7 августа 2023, 12:50
Фото: 1MI
Его ищут уже второй день.

Родственники разыскивают тюменца Демченко Вячеслава, ему 26 лет. Молодой мужчин пропал в селе Суерка, Упоровского района.

Тюменца ищут с 5 августа, его рост 169 сантиметров, мужчина нормального телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Был одет в синюю майку, темные джинсы, белые шлёпки.

Если вы его видели, позвоните по телефону 8 (800) 700-54-52.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском аэропорту «Рощино» задержали 16-летнюю девочку. Она жила в гостях у бабушки в Свердловской области, но решила улететь в Казань. В полицию с просьбой о помощи в розыске своей дочери, 2007 года рождения, обратилась её мама. В ходе поисковых мероприятий выяснилось, что она приобрела электронный билет на самолет Тюмень — Казань.

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#Общество#Тюменцы#Происшествия#Розыск#Александр Мязин
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