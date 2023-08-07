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Posted 7 августа 2023, 05:08

Published 7 августа 2023, 05:08

Modified 7 августа 2023, 10:49

Updated 7 августа 2023, 10:49

Мэрия Тюмени осенью получит варианты проекта железнодорожного тоннеля

Мэрия Тюмени осенью получит варианты проекта железнодорожного тоннеля

7 августа 2023, 05:08
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
Тоннель соединит центр города с Тюменской слободой.

В Тюмени ноябрю этого года будут подготовлены варианты проекта по строительству железнодорожного тоннеля, который соединит центр города с Тюменской слободой. В настоящее время разработкой проекта занимается компания «Тюменьдорпроект».

На предпроектные работы из бюджета выделено более 44 миллионов рублей. Разработка проектной документации оценена в 200 миллионов рублей. Сумма, которая будет потрачена на строительство тоннеля, пока неизвестна.

По словам чиновников, железнодорожный тоннель будет являться частью транспортного коридора. И он необходим в данном районе, так как возвести развязку в районе железнодорожного вокзала невозможно, пишет DK.RU.

«Тюмень исторически разделена двумя основными преградами — рекой Турой и железнодорожной магистралью. Устройство любого дополнительного коридора, соединяющего различные части города, положительно скажется на транспортной обстановке», — уверены в департаменте дорожной инфраструктуры.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к декабрю 2025 года построят новую дорогу в районе «Комаровский». Работами займется ТОДЭП. Из бюджета на эти цели выделено около 1 миллиарда рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Касается каждого#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Строительство дорог
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