Купить авто из Казахстана в Тюмени: новые схемы и старые риски

Posted Сегодня, 01:00
Published Сегодня, 01:00
Modified Сегодня, 01:00
Updated Сегодня, 01:00
Разобраться в вопросе, выявить «подводные камни» и составить чек-лист для покупателей автомобилей у казахских дилеров помогли основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигель и основатель аукциона новых автомобилей CarClick.ru Сергей Пиголкин.
В настоящее время Тюменской таможней фиксируется увеличение объёма ввоза автомобилей их стран-участниц ЕАЭС, в том числе из Казахстана.
«За 6 месяцев 2023 года на юге Тюменской области на транспортные средства, ввезённые из Республики Казахстан подано 165 заявлений на зачёт уплаченного утилизационного сбора. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 41 такое заявление», — сообщили изданию в ведомстве.
Такая тенденция неудивительна, ведь сейчас официальных дилерских поставок автомобилей от иностранных компаний в Россию нет, а Казахстан находится по соседству, и там есть выбор.
Жители Тюменской области часто покупают у соседей автомобили, которые собираются на территории республики. Это машины марок JAC, KIA, Hyundai и Ravon.
«Большим спросом у тюменцев пользуются Chevrolet Cobalt и Chevrolet Onix. То есть, это автомобили среднего ценового сегмента, доступные большинству россиян», — рассказали в маркетплейсе FRESH.
Казахстан не имеет таможенной границы с Россией. Обе страны входят в Евразийский экономический союз, участники которого ведут между собой свободную торговлю — без таможенных пошлин, налогов и сборов.
Автомобили из Казахстана, если они там произведены или растаможены по правилам ЕАЭС, в России растамаживать не нужно — все сборы за них уже оплачены. За транспортные средства, ввозимые на территорию РФ для личного пользования, полагается заплатить только утилизационный сбор.
Но есть исключение — если автомобиль не был растаможен в Казахстане или прошёл растаможку по льготным тарифам, то тогда при ввозе его в Россию нужно будет доплатить таможенный сбор. На практике, как пояснили тюменские таможенники, это случается очень редко, так как автомобили, растаможенные по сниженным ставкам в Республике, запрещено продавать россиянам. За соблюдением этого правила строго следят таможенные службы обеих стран.
Тюменские таможенники напоминают, если автомобиль ввозится из Казахстана для дальнейшей перепродажи, а сумма утилизационного сбора рассчитана по ставкам для личного пользования — это будет считаться основанием для отказа таможенного органа в зачёте платежа.
Жители РФ не могут передвигаться по территории страны на автомобилях с казахстанскими номерами. Машину нужно снять с учёта в республике и установить на неё транзитные номера.
Чтобы зарегистрировать автомобиль в России и оформить ПТС, необходимо подготовить целый пакет документов:
Чтобы получить электронный ПТС, владельцу авто также обязательно нужно оформить СБКТС — свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства.
Кроме того, вместе с автомобилем продавец из Казахстана должен передать российскому покупателю копию договора купли-продажи между дилером и гражданином РК; акт приёма-передачи; копии квитанций об оплате им техсредства и утилизационного сбора; копию ОТТС — это документ о соответствии автомобиля требованиям безопасности и экологии. Последний обязателен для авто, собранных в Республике.
В прошлом году за машиной «к соседям» мог съездить любой тюменец. Но с начала 2023 года местные салоны россиянам автомобили больше не продают.
«Большинство дилеров работают исключительно с гражданами Республики. И практически во всех салонах есть очередь на несколько месяцев вперёд. Некоторые жители Казахстана записывают в листы ожидания всех родственников. Кто-то покупает для себя, кто-то для перепродажи по более высокой стоимости. В любом случае, вариант: приехал-выбрал-купил мало вероятен», — пояснил Денис Мигель.
Тем не менее, схема по которой можно «взять» себе новую или б/у иномарку в Казахстане, есть и она вполне «белая».
Инструкция по покупке автомобиля в РК:
Самому ехать за автомобилем в Казахстан имеет смысл, если там есть родственники или знакомые — граждане Республики. Если таковых нет, новую машину можно заказать у перекупщиков — их объявления есть на сайтах автопродаж. Также некоторые казахстанские дилеры предлагают покупателям из России «своих» людей, через которых проводят сделку. Разумеется, все посредники берут за свои услуги дополнительную плату. Это надо учитывать, планируя бюджет на покупку автомобиля.
«Здесь хочется предостеречь покупателей автомобилей у перекупов и перегонщиков — автомобиль должен сразу оформляться на вас еще в Казахстане. По новым правилам, если он будет ввезен в Россию после 1 августа и затем перепродан, то продавец обязан уплатить утилизационный сбор по новой ставке. К примеру, за автомобиль с двигателем 2 литра придётся отдать в казну 306 тысяч рублей», — отметил Сергей Пиголкин.
Также наш эксперт рекомендует заранее узнать, состоит ли в супружеском браке продавец-посредник. Если он женат, то у него нужно взять нотариальную доверенность с согласием жены на продажу автомобиля. Это позволит избежать неприятностей при постановке машины на учёт по месту жительства и подстрахует, если, супруга продавца вдруг захочет оспорить сделку и вернуть движимое имущество.
В 2022 году разница в стоимости автомобилей популярных моделей в Казахстане и России могла иногда составлять до полумиллиона рублей. Даже с комиссией перекупщикам и дилерам, дорогой и сборами — это была очень выгодная покупка для жителей нашей страны. В этом году, с ослаблением рубля, сильно сэкономить на покупке автомобиля в соседнем государстве не получится.
«Прямо сейчас смысла ехать нет. Из-за скачка курса валют и ослабления рубля, на российском рынке можно купить автомобиль из Казахстана по той же цене, что и в самой Республике. Это даже без учёта дополнительных расходов на дорогу и т. п.», — говорит автоэксперт Сергей Пиголкин.
К примеру, новый кроссовер Hyundai Tucson — 2.0 л, автомат, полный привод, в базовой комплектации в России можно купить от 3,2 до 3,3 миллиона рублей. Если брать такой автомобиль в Казахстане по нынешнему курсу и со всеми «логистическими» расходами, то цена будет примерно такой же.
Ещё один кроссовер, полюбившийся россиянам — компактный KIA Sportage. Модель корейца — 2.0 л, бензин, полный привод, в базовой комплектации в российский автосалонах продаётся от 3,4 миллиона рублей. В Казахстане за него просят — от 3,1 миллиона рублей. Добавим сюда расходы на дорогу, комиссию перекупщику и дилеру, оплату сборов — и разница в стоимости сводится к нулю.
Поэтому эксперты советуют, перед тем как принять окончательное решение, где покупать новый автомобиль, нужно сначала изучить внимательно все предложения внутри страны и сравнить их с казахстанскими.