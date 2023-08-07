Купить авто из Казахстана в Тюмени: новые схемы и старые риски

Но есть исключение — если автомобиль не был растаможен в Казахстане или прошёл растаможку по льготным тарифам, то тогда при ввозе его в Россию нужно будет доплатить таможенный сбор. На практике, как пояснили тюменские таможенники, это случается очень редко, так как автомобили, растаможенные по сниженным ставкам в Республике, запрещено продавать россиянам. За соблюдением этого правила строго следят таможенные службы обеих стран.