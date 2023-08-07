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КМСП: За первые полгода 2023-го доля закупок госсектора у МСП превысила 58%

7 августа 2023, 11:37
Фото: 1MI
Корпорация МСП опубликовала статистику по закупкам у представителей малого и среднего бизнеса по I и II кварталу текущего года.

Согласно отчёту, сумма договоров с субъектами МСП уже превысила 2,5 трлн рублей. Общий объём закупок при этом составил 4,36 трлн. Если рассматривать эти показатели в процентном соотношении, то доля МСП в закупках компаний с госучастием превысила 58% от общего числа подписанных договоров, пишет ria.ru.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, показатель превышает прошлогодний. Сообщается, что в первые 6 месяцев 2022 года данный показатель был на уровне 45%. В финансовом выражении это 1,96 трлн рублей.

В топ-3 по закупкам у малого и среднего бизнеса за первые полгода 2023-го вошли «ФСК-Россети», «РЖДстрой», «Россети Московский регион». Наибольший прирост таких закупок среди субъектов РФ у Хабаровского края — 11,4 млрд рублей, Астраханской области — 8,5 млрд, Свердловской области — 7,7 млрд. Замыкают топ-10 регионов по данному показателю Курганская область и Краснодарский край — прирост по 4 млрд.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что отечественный малый и средний бизнес на фоне оттока с российского рынка западных компаний становится полноценным партнёром для государственных корпораций. Не исключено, что сегмент государственных закупок может стать точкой роста как импортозамещения, так отечественного сегмента малого и среднего бизнеса.

По итогам первых двух кварталов текущего года, в сравнении с аналогичным периодом 2022-го объемы по договорам на закупку продукции и услуг частных домашних хозяйств для собственных нужд выросли более чем в 38,7 раза. В топ-3 направлений вошли также услуги по исследованию конъюнктуры рынка (прирост в 3,2 раза), продажа рыбы, продукции рыболовства и рыбоводства и услуг в этих сферах (в 3 раза).

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