КМСП: За первые полгода 2023-го доля закупок госсектора у МСП превысила 58%

По итогам первых двух кварталов текущего года, в сравнении с аналогичным периодом 2022-го объемы по договорам на закупку продукции и услуг частных домашних хозяйств для собственных нужд выросли более чем в 38,7 раза. В топ-3 направлений вошли также услуги по исследованию конъюнктуры рынка (прирост в 3,2 раза), продажа рыбы, продукции рыболовства и рыбоводства и услуг в этих сферах (в 3 раза).