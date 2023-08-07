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Итоги дня Тюмени: скончался 21 младенец, запрет iPhone на госслужбе, тарифы в такси

7 августа 2023, 18:07
Фото: 1MI
Дайджест событий понедельника в Тюменской области.
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Итоги

Росстат: в Тюменской области за шесть месяцев 2023 года скончался 21 младенец.

За прошедшие полгода скончались 21 младенец в возрасте до года. За аналогичный период в прошлом году скончались 25 малышей. За 2022 год родились 7063 человека, а за 2023 год — 7032.

По данным официальной статистики, за этот же период в прошлом году смертность составила 7660 человек. Тогда как в текущем году точное число умерших — 6558 человек. Примечательно, что в первом полугодии 2022 году разводов также было больше, чем в прошедшем полугодии 2023 года. Если в прошлом году этот показатель составил 3187 случаев, то в текущем — 3159.

Сотрудникам тюменских госорганов запретили пользоваться iPhone.

Служащим тюменского социального фонда России запретили пользоваться iPhone на работе с 1 августа для любых действия и операций, связанных с рабочим процессом.

«Подобные меры касаются всех органов госвласти и всех сотрудников, которые там работают, начиная с уборщиков и заканчивая высшими чинами», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что официального распоряжении о запрете пользования iPhone нет.

Ранее сообщалось, что тюменские чиновники урежут размер премиальных выплат из суммы грантов на 10%. Если ранее на выплаты премий направляли 60% от общей суммы грантов, то теперь 50%.

Тюменцы не могут заказать такси «Яндекс Go» по тарифу «Эконом».

Горожане сообщают о невозможности выбрать тариф «Эконом» в агрегаторе. На загородных трассах в час пик мало водителей.

Жителям окрестных деревень (Дударева, Дербыши, Московский), которые находятся в 10-15 км от областной столицы уже сложно заказать такси по тарифу «Эконом». В этот понедельник к 18:04 люди могли уехать в Тюмень по тарифу «Комфорт», «Детский» и «Комфорт +».

По данным агрегатора, в этот момент в этом районе не было ни одной машины «Яндекс Go». Возможно, это связанно с недостатком водителей.

Тюменские власти объяснили причины отказа в выдаче выплат и ветеранских удостоверений.

Мы уже сообщали о двух тюменцах, обратившихся в редакцию с жалобой на невозможность получения выплат от Тюменской области и удостоверений «Ветерана боевых действий». Свою историю рассказал Шамиль Мазгаров, отправившийся добровольцем в зону СВО, однако бумаги стали основанием отказать ему в получении выплат от региона.

«По заявлению Мазгарова Ш. З. о предоставлении единовременной выплаты вышеуказанные условия не подтверждены, в связи с чем принято решение об отказе», — объяснили «Нашему городу» в департаменте социального развития Тюменской области.

Однако причину отказа боец с позывным «Горец» не считает основательной, ведь мужчина приписан в Тюмени и призывался через военный комиссариат Тюменской области.

Тюменские власти объяснили причины отказа в выдаче выплат и ветеранских удостоверений
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Военные#Итоги
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