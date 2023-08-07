Итоги дня Тюмени: скончался 21 младенец, запрет iPhone на госслужбе, тарифы в такси

По данным официальной статистики, за этот же период в прошлом году смертность составила 7660 человек. Тогда как в текущем году точное число умерших — 6558 человек. Примечательно, что в первом полугодии 2022 году разводов также было больше, чем в прошедшем полугодии 2023 года. Если в прошлом году этот показатель составил 3187 случаев, то в текущем — 3159.