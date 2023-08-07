Ишимские мастерицы вышили огромную карту Тюменской области

В ДК сообщили, что над вышивкой трудились 30 мастериц: 23 — из Ишима, 2 — из Бердюжского района, 4 — из Тюмени, и одна югорчанка. Оказалось, что девушки практически два месяца вышивали районы, а еще два дня ушло у тюменок, чтобы собрать воедино все части.