Ишимские мастерицы вышили огромную карту Тюменской области

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
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Updated Сегодня, 03:00
Мастерицы из Ишима вышили огромную карту Тюменской области. Как сообщили в пресс-службе Дома национальных культур и ремесел Ишима, работа началась еще в апреле этого года в рамках проекта «Вышитая карта России».
В ДК сообщили, что над вышивкой трудились 30 мастериц: 23 — из Ишима, 2 — из Бердюжского района, 4 — из Тюмени, и одна югорчанка. Оказалось, что девушки практически два месяца вышивали районы, а еще два дня ушло у тюменок, чтобы собрать воедино все части.
Девушкам удалось закончить работу к намеченному сроку, а именно ко дню рождению Тюменской области — 14 августу.
— Говорить, что всё делалось на одном дыхании — лукавить. Мастера может покинуть вдохновение. Мастер может устать. Могут появиться дела важнее. Начало огородного периода, так вообще отвлекло многих. Но желание дойти до финиша, всё равно было сильнее. И те, у кого освобождались руки, помогали тем, у кого, огород, сессия или пропало вдохновение. Поэтому, это поистине командная работа, — поделилась своими впечатлениями одна из мастериц в соцсетях.
Работу представят на фестивале «Вышитая Россия». Он пройдет с 17 по 21 августа в Чебоксарах Чувашской Республики. Размеры карты 2 на 3 метра.