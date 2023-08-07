nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Изображение материала

Депутат объяснил запрет Верховного суда на УЗИ без назначения врача

7 августа 2023, 12:34
Депутат Госдумы, зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов прокомментировал запрет Верховным судом РФ процедур УЗИ без направления специалиста.

Как передает NEWS.ru, он назвал решение суда странным, отметив, что 99% процедур ультразвукового исследования (УЗИ) в государственных клиниках назначаются специалистом. Депутат предположил, что в этом случае пациент сам назначил себе УЗИ, а когда получил отказ, обратился в ВС РФ. Леонов отметил, что пациенты частных клиник могут сделать все, что захотят.

Вместе с тем Леонов напомнил, что УЗИ является совершенно безвредной процедурой, в отличие от рентгена.

«Не думаю, что Верховный суд может решать за Минздрав. Если только в Минздраве есть четкие рекомендации, что без назначения врача УЗИ не делается», — заявил Леонов.

Подпишитесь
Купить авто из Казахстана в Тюмени: новые схемы и старые риски
Сегодня, 01:00
Сотрудникам госорганов Тюменской области запретили пользоваться iPhone
Сегодня, 05:29
«Никуда не пойду»: почему дети боятся или не хотят посещать школу
Сегодня, 06:46
«Светлая память моему брату!»: житель Тюмени погиб в СВО
Сегодня, 10:36
Тюменцы не могут заказать такси «Яндекс Go» по тарифу «Эконом»
Сегодня, 13:18
В Тюмени выставили на продажу садик почти за полмиллиона рублей
Сегодня, 05:46