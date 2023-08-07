Депутат объяснил запрет Верховного суда на УЗИ без назначения врача

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Как передает NEWS.ru, он назвал решение суда странным, отметив, что 99% процедур ультразвукового исследования (УЗИ) в государственных клиниках назначаются специалистом. Депутат предположил, что в этом случае пациент сам назначил себе УЗИ, а когда получил отказ, обратился в ВС РФ. Леонов отметил, что пациенты частных клиник могут сделать все, что захотят.
Вместе с тем Леонов напомнил, что УЗИ является совершенно безвредной процедурой, в отличие от рентгена.
«Не думаю, что Верховный суд может решать за Минздрав. Если только в Минздраве есть четкие рекомендации, что без назначения врача УЗИ не делается», — заявил Леонов.