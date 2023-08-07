Более 120 трансформаторных подстанций отремонтировано в Тюменской области

В ходе подготовки электросетевой инфраструктуры к зиме энергетики выполнили комплекс работ, включающий ремонт и техобслуживание объектов. Специалисты заменили трансформаторы, провели ревизию коммутационной аппаратуры, установили современные автоматические выключатели и изоляторы. Все эти работы позволили минимизировать риски нарушения электроснабжения бытовых и промышленных потребителей, а также социально значимых объектов в сельской и городской местности.