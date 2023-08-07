nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Изображение материала

Более 120 трансформаторных подстанций отремонтировано в Тюменской области

7 августа 2023, 10:23
Фото: Россети Тюмень
Объекты отреставрированы с начала года.

К началу августа 2023 года «Россети Тюмень» завершили плановый ремонт 127 трансформаторных подстанций в Тюменской области. Всего в текущем году компания повысит надежность 305 электроустановок распределительного комплекса региона, направив на это более 22 млн рублей.

В ходе подготовки электросетевой инфраструктуры к зиме энергетики выполнили комплекс работ, включающий ремонт и техобслуживание объектов. Специалисты заменили трансформаторы, провели ревизию коммутационной аппаратуры, установили современные автоматические выключатели и изоляторы. Все эти работы позволили минимизировать риски нарушения электроснабжения бытовых и промышленных потребителей, а также социально значимых объектов в сельской и городской местности.

Плановые работы на энергообъектах идут в рамках производственной программы «Россети Тюмень» и закончатся до начала отопительного сезона. Всего компания эксплуатирует 7349 трансформаторных подстанций установленной мощностью 1 674 МВА.

#Анастасия Ильина
Подпишитесь
Купить авто из Казахстана в Тюмени: новые схемы и старые риски
Сегодня, 01:00
Сотрудникам госорганов Тюменской области запретили пользоваться iPhone
Сегодня, 05:29
«Никуда не пойду»: почему дети боятся или не хотят посещать школу
Сегодня, 06:46
«Светлая память моему брату!»: житель Тюмени погиб в СВО
Сегодня, 10:36
В тюменских лесах пошли грузди. Куда ехать собирать?
5 августа, 11:38
В Тюмени выставили на продажу садик почти за полмиллиона рублей
Сегодня, 05:46