Более 120 трансформаторных подстанций отремонтировано в Тюменской области

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
К началу августа 2023 года «Россети Тюмень» завершили плановый ремонт 127 трансформаторных подстанций в Тюменской области. Всего в текущем году компания повысит надежность 305 электроустановок распределительного комплекса региона, направив на это более 22 млн рублей.
В ходе подготовки электросетевой инфраструктуры к зиме энергетики выполнили комплекс работ, включающий ремонт и техобслуживание объектов. Специалисты заменили трансформаторы, провели ревизию коммутационной аппаратуры, установили современные автоматические выключатели и изоляторы. Все эти работы позволили минимизировать риски нарушения электроснабжения бытовых и промышленных потребителей, а также социально значимых объектов в сельской и городской местности.
Плановые работы на энергообъектах идут в рамках производственной программы «Россети Тюмень» и закончатся до начала отопительного сезона. Всего компания эксплуатирует 7349 трансформаторных подстанций установленной мощностью 1 674 МВА.