Бастрыкин взялся за тюменских чиновников, не защитивших жителей от пожаров

Нарушения и фиктивное подписание актов выполненных работ привели увеличению площади возгораний до 2200 гектаров. Пострадавших выплатили компенсации, но их явно недостаточно для покупки нового дома. На данный момент в следственном управлении СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело, а его руководитель Александр Кубляков должен предоставить доклад об обстоятельствах произошедшего и о результатах расследования. Между тем бюджеты муниципальных образований всегда дотационные, все расходные статьи финансируются из регионального бюджета. Планы противопожарной безопасности формирует Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области. Его руководитель Андрей Михнович должен принимать участие в контроле за выполнением работ в муниципалитетах.