Бастрыкин взялся за тюменских чиновников, не защитивших жителей от пожаров

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении тюменскими чиновниками противопожарных мероприятий.
По данным Ура.ру, это привело к уничтожению нескольких домов и других построек в Каменском муниципальном образовании.
«Бастрыкин затребовал доклад по вопросу неисполнения должностными лицами Каменского муниципального образования условий муниципального контракта. Несоблюдение требований об организации минерализованных полос привело к уничтожению в результате лесных пожаров множества частных домовладений и хозяйственных построек», — сообщается в официальном telegram-канале Следственного Комитета РФ.
Нарушения и фиктивное подписание актов выполненных работ привели увеличению площади возгораний до 2200 гектаров. Пострадавших выплатили компенсации, но их явно недостаточно для покупки нового дома. На данный момент в следственном управлении СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело, а его руководитель Александр Кубляков должен предоставить доклад об обстоятельствах произошедшего и о результатах расследования. Между тем бюджеты муниципальных образований всегда дотационные, все расходные статьи финансируются из регионального бюджета. Планы противопожарной безопасности формирует Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области. Его руководитель Андрей Михнович должен принимать участие в контроле за выполнением работ в муниципалитетах.
В середине мая «Наш город сообщал, что глава МЧС РФ Александр Куренков и губернатор Александр Моор встретились в селе Успенка с жителями Тюменского района, дома которых пострадали в результате пожара. Тюменцы подняли вопрос о вырубке деревьев. Куренков заверил, что представит на рассмотрение комплекс предложений по данному вопросу. Одним из вариантов будет разработка проекта по вырубке зелёных насаждений в 50 метрах от населённых пунктов.
Также министр дал обещание увеличить авиагруппировку МЧС в аэропорту Рощино.
Один из жителей Тюменского района, дом которого сгорел, поблагодарил пожарных, волонтеров и местные власти за усилия. Тюменцы, потерявшие своё недвижимое имуществ в пожарах получат компенсации. Деньги будут выплачены исходя из стоимости квадратного метра в 72 тысячи рублей. Выплаты будут произведены погорельцам из сел Салаирка и Успенка, деревни Речкина и поселка Богандинский.Пострадавшие смогут получить 250 тысяч рублей за баню и 50 тысяч рублей за надворные постройки. Также тюменцам, пострадавшим от природных пожаров, специалисты областного департаменте социального развития помогут с восстановлением документов.