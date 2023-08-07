Банк ДОМ. РФ: В июле в полтора раза выросло число оформленных ипотек

Чаще всего кредитные договоры заключались по программе «Семейная ипотека» — каждая третья семья, что превысило прошлогодний показатель в два раза. При этом 29 процентов пришлось на программу «Льготная ипотека на новостройки» (сопоставимо с прошлым годом). Доля сделок по программе «ИТ-ипотека» составила 18 процентов (рост в 2,2 раза). По программе на покупку готовой недвижимости заключено 8 процентов договоров (+16 процентов), на приобретение строящейся недвижимости вне государственных программ — около 5 процентов (+12 процентов), еще 3 процента — по программе «Дальневосточная ипотека» (рост в 5 раз).