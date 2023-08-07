Банк ДОМ. РФ: В июле в полтора раза выросло число оформленных ипотек

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Свыше 4 тысяч российских семей улучшили жилищные условия. С начала текущего года ежемесячное увеличение объема предоставленных ипотечных кредитов в среднем составляло 12,5 процента.
Чаще всего кредитные договоры заключались по программе «Семейная ипотека» — каждая третья семья, что превысило прошлогодний показатель в два раза. При этом 29 процентов пришлось на программу «Льготная ипотека на новостройки» (сопоставимо с прошлым годом). Доля сделок по программе «ИТ-ипотека» составила 18 процентов (рост в 2,2 раза). По программе на покупку готовой недвижимости заключено 8 процентов договоров (+16 процентов), на приобретение строящейся недвижимости вне государственных программ — около 5 процентов (+12 процентов), еще 3 процента — по программе «Дальневосточная ипотека» (рост в 5 раз).
«Несмотря на летний сезон, мы видим рост спроса на приобретение жилья в ипотеку. Результат июля превысил средний ежемесячный объем кредитования за прошлый год почти в полтора раза, даже с учетом пиков в августе и декабре 2022 года. Ожидаем, что в ближайшие месяцы спрос останется на таком же уровне», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
Чаще всего ипотечные кредиты в июле в Банке ДОМ.РФ брали жители Москвы (5,7 миллиарда рублей, рост в 1,2 раза), Московской области (2,5 миллиарда рублей, в 1,2 раза), Краснодарского края (1,7 миллиарда рублей, в 2,3 раза), Петербурга (1,3 миллиарда рублей, сопоставимо с прошлым годом), Тюменской области (1,1 миллиарда рублей, в 1,8 раза).
В топ регионов-лидеров также вошли Приморский край (950 миллионов рублей, рост в 4 раза), Новосибирская область (850 миллионов рублей, в 1,5 раза), Татарстан (760 миллионов рублей, в 2 раза), Самарская область (650 миллионов рублей, в 3,8 раза), Красноярский край (640 миллионов рублей, в 2,6 раза).