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Жительница Тюмени открыла производство одежды для диабетиков

6 августа 2023, 05:36
Фото: 1MI
В ближайшее время она появится на маркет-плейсах.
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Тюмень

Жительница Тюмени Анна Исакова создает специальную одежду для людей, больных сахарным диабетом. Детали одежды разработаны с учетом нюансов, о которых известно только диабетикам.

Помощь в создании такой одежды оказала фокус-группа из людей с диабетом. Они высказывали свои пожелания, главным из которых стала возможность не отсоединять от тела инфузионный набор.

По словам Анны, пока она выпускает только спортивную одежду — футболки и толстовки различных цветов из натуральных материалов.

Пока одежду для людей с диабетом продают только в специализированном магазине. Но в будущем она появится на маркет-плейсах, пишет «Тюменская область сегодня».

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Ранее «Наш Город» писал, что тобольские врачи спасли жизнь 4-летнему ребенку. Малыш проглотил 23 магнитных шарика от известной игрушки-антистресс.

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#Общество#Новости тюмени#Производство#Одежда#Диабет#Сахарный диабет#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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