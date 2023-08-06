Жительница Тюмени открыла производство одежды для диабетиков

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Жительница Тюмени Анна Исакова создает специальную одежду для людей, больных сахарным диабетом. Детали одежды разработаны с учетом нюансов, о которых известно только диабетикам.
Помощь в создании такой одежды оказала фокус-группа из людей с диабетом. Они высказывали свои пожелания, главным из которых стала возможность не отсоединять от тела инфузионный набор.
По словам Анны, пока она выпускает только спортивную одежду — футболки и толстовки различных цветов из натуральных материалов.
Пока одежду для людей с диабетом продают только в специализированном магазине. Но в будущем она появится на маркет-плейсах, пишет «Тюменская область сегодня».
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