В Тюменской области возник дефицит сотрудников

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Дефицит кадров на рынке труда Тюменской области обновил минимум. На одну вакансию в регионе приходится всего 3,3 резюме, тогда как норма составляет 5-6 резюме на одно предложение о работе.
По данным аналитиков службы HeadHunter, наиболее востребованы представители таких сфер, как торговля, производство, строительство, недвижимость. Также дефицитными являются разнорабочие.
По информации департамента труда и занятости населения Тюменской области, в банке вакансий региона сегодня свободны 24,9 тысяч предложений о работе. Наибольшее количество вакансий представлено в строительной отрасли — 2,2 тысячи. 9,9 тысяч вакансий заявлено в экономики, образование, обрабатывающие производства, торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году средний заработок вырос более чем на 13% и за пять месяцев составил 65,7 тысяч рублей. В мае уровень среднемесячной заработной платы 71 тысячу 459 рублей, что на 14 тысяч 220 рублей больше, чем в мае 2022 года.