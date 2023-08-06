В Тюменской области возник дефицит сотрудников

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году средний заработок вырос более чем на 13% и за пять месяцев составил 65,7 тысяч рублей. В мае уровень среднемесячной заработной платы 71 тысячу 459 рублей, что на 14 тысяч 220 рублей больше, чем в мае 2022 года.