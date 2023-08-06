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В Тюменской области возник дефицит сотрудников

6 августа 2023, 07:40
Фото: 1MI
Требуются строители, разнорабочие и представители сферы торговли.
Сюжет
Тюмень

Дефицит кадров на рынке труда Тюменской области обновил минимум. На одну вакансию в регионе приходится всего 3,3 резюме, тогда как норма составляет 5-6 резюме на одно предложение о работе.

По данным аналитиков службы HeadHunter, наиболее востребованы представители таких сфер, как торговля, производство, строительство, недвижимость. Также дефицитными являются разнорабочие.

По информации департамента труда и занятости населения Тюменской области, в банке вакансий региона сегодня свободны 24,9 тысяч предложений о работе. Наибольшее количество вакансий представлено в строительной отрасли — 2,2 тысячи. 9,9 тысяч вакансий заявлено в экономики, образование, обрабатывающие производства, торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году средний заработок вырос более чем на 13% и за пять месяцев составил 65,7 тысяч рублей. В мае уровень среднемесячной заработной платы 71 тысячу 459 рублей, что на 14 тысяч 220 рублей больше, чем в мае 2022 года.

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