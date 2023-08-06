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В тюменском лесу потерялись два пенсионера-грибника

6 августа 2023, 06:31
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области
Их в течение всей ночи искали волонтеры.
Сюжет
Тюмень

Тюменские волонтеры нашли менее чем за сутки двух заблудившихся в лесу в Нижнетавдинском районе пенсионеров. Грибники ушли утром в субботу в лес и не вернулись к вечеру домой.

Потерявшихся в лесу тюмецев 64 и 75 лет искали всю ночь добровольцы поискового отряда «ТюменьРегионСпас». Сегодня утром волонтеры сообщили, что заблудившиеся грибники найдены и с ними все в порядке.

«Афливанов Александр Иванович найден, жив. Коротин Владимир Викторович найден, жив. Спасибо всем участникам поиска!» — сообщили в «ТюменьРегионСпас».
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области три недели продолжаются поиски пропавшего 72-летнего Владимира Франка. Пожилой мужчина ушел из дома 15 июля и после этого перестал выходить на связь.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Поиск человека#Грибники#Тюмень#Тюменская область
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