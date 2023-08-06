В тюменском лесу потерялись два пенсионера-грибника

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
Тюменские волонтеры нашли менее чем за сутки двух заблудившихся в лесу в Нижнетавдинском районе пенсионеров. Грибники ушли утром в субботу в лес и не вернулись к вечеру домой.
Потерявшихся в лесу тюмецев 64 и 75 лет искали всю ночь добровольцы поискового отряда «ТюменьРегионСпас». Сегодня утром волонтеры сообщили, что заблудившиеся грибники найдены и с ними все в порядке.
«Афливанов Александр Иванович найден, жив. Коротин Владимир Викторович найден, жив. Спасибо всем участникам поиска!» — сообщили в «ТюменьРегионСпас».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области три недели продолжаются поиски пропавшего 72-летнего Владимира Франка. Пожилой мужчина ушел из дома 15 июля и после этого перестал выходить на связь.