В тюменском аэропорту Рощино массовая задержка рейсов

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
В тюменском Рощино вторые сутки из-за тумана массово задерживаются вылетающие и прилетающие рейсы. Согласно данным онлайн-табло аэропорта задержан на 2-4 часа вылет 9 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Сочи, Салехард и Сургут.
Также с опозданием до 5 часов прибывают прилетающие в Тюмень самолеты. Некоторый рейсы отправлены на запасные аэродромы в Екатеринбург и Челябинск. Всего задержано прибытие 16 авиарейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу в тюменском Рощино из-за погодных условий были массово задержаны вылеты/прилеты самолетов. Ситуация нормализовалась только к обеду.