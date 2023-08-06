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В тюменском аэропорту Рощино массовая задержка рейсов

6 августа 2023, 04:06
Фото: аэропорт Рощино
Работу воздушных ворот парализовал туман.
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Тюмень

В тюменском Рощино вторые сутки из-за тумана массово задерживаются вылетающие и прилетающие рейсы. Согласно данным онлайн-табло аэропорта задержан на 2-4 часа вылет 9 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Сочи, Салехард и Сургут.

Также с опозданием до 5 часов прибывают прилетающие в Тюмень самолеты. Некоторый рейсы отправлены на запасные аэродромы в Екатеринбург и Челябинск. Всего задержано прибытие 16 авиарейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи.

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу в тюменском Рощино из-за погодных условий были массово задержаны вылеты/прилеты самолетов. Ситуация нормализовалась только к обеду.

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