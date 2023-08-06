В тюменском аэропорту Рощино массовая задержка рейсов

Также с опозданием до 5 часов прибывают прилетающие в Тюмень самолеты. Некоторый рейсы отправлены на запасные аэродромы в Екатеринбург и Челябинск. Всего задержано прибытие 16 авиарейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи.