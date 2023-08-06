В Тюмени эвакуировали крупный торговый центр. Видео

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:50
В Тюмени сегодня утром эвакуировали мебельный торговый комплекс «Орион». По словам очевидцев в здании сработала пожарная сигнализация из-за задымления в одном из помещений. Всех посетителей и сотрудников торгового центра вывели на улицу.
Информации о том, что именно задымилось и по какой причине, нет. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 25 июля вечером из-за отключения электроэнергии были эвакуированы посетители и сотрудники ТРЦ «Матрешка». Проверку по данному факту поручил провести глава прокуратуры Тюменской области Владислав Московских.