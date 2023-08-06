На тюменском рынке аренды сокращается число выставленных квартир

По словам руководителя федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, снижение предложения по аренде жилья зафиксировано не только в Тюмени, но и в других российских городах. Этому способствуют несколько факторов, главным из которых являет увеличение цен на недвижимость.