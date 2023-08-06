На тюменском рынке аренды сокращается число выставленных квартир

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
В Тюмени на рынке долгосрочной аренды падает число предложений. За последний месяц количество выставленных квартир сократилось на 24% — до 760.
По данным аналитиков «Циан», дефицита пока нет. Но есть вероятность того, что к началу учебного года на рынке останутся свободными лишь дорогие варианты.
По словам руководителя федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, снижение предложения по аренде жилья зафиксировано не только в Тюмени, но и в других российских городах. Этому способствуют несколько факторов, главным из которых являет увеличение цен на недвижимость.
«В последнее время из-за увеличения стоимости квартир, граждане предпочитают арендовывать жилье. Повышение уровня неопределенности в экономике, и как результат — многие домохозяйства откладывают долгосрочные инвестиции (покупку) и предпочитают краткосрочные стратегии (аренду)», — пояснил Хусаинов.
Кроме того, из-за снижения доходов от аренды, многие собственники предпочитают не сдавать жилье сторонним лицам, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске стоимость аренды жилья этим летом снизилась в среднем на 5 тысяч рублей. В июле за аренду двухкомнатной квартиры приходилось платить 14,7 тысяч. Для сравнения, в июле цена составляла 19,8 тысяч рублей.