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На тюменском рынке аренды сокращается число выставленных квартир

6 августа 2023, 06:58
Фото: 1MI
Сегодня свободными остаются всего 760 квартир.
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Тюмень

В Тюмени на рынке долгосрочной аренды падает число предложений. За последний месяц количество выставленных квартир сократилось на 24% — до 760.

По данным аналитиков «Циан», дефицита пока нет. Но есть вероятность того, что к началу учебного года на рынке останутся свободными лишь дорогие варианты.

По словам руководителя федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, снижение предложения по аренде жилья зафиксировано не только в Тюмени, но и в других российских городах. Этому способствуют несколько факторов, главным из которых являет увеличение цен на недвижимость.

«В последнее время из-за увеличения стоимости квартир, граждане предпочитают арендовывать жилье. Повышение уровня неопределенности в экономике, и как результат — многие домохозяйства откладывают долгосрочные инвестиции (покупку) и предпочитают краткосрочные стратегии (аренду)», — пояснил Хусаинов.

Кроме того, из-за снижения доходов от аренды, многие собственники предпочитают не сдавать жилье сторонним лицам, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске стоимость аренды жилья этим летом снизилась в среднем на 5 тысяч рублей. В июле за аренду двухкомнатной квартиры приходилось платить 14,7 тысяч. Для сравнения, в июле цена составляла 19,8 тысяч рублей.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Тюменская область#Аренда#Аренда жилья#Квартиры
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