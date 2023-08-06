На месте утраченной деревянной гостиницы в Тюмени свяжут арт-объект

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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В Тюмени появится инсталляция из нитей. Вязаный арт-объект появится на месте утраченной деревянной гостиницы купца Лошкомоева — на заборе в районе улице Володарского, 24.
Новый арт-объект в рамках фестиваля Морфология улиц создаст совместно с жителям Тюмени художница из Екатеринбурга Ульяна Розина.
Основой эскиза станут растительные и цветочные мотивы, встречающиеся в деревянном зодчестве Тюмени, сюжеты мансийской, татарской, ненецкой вышивки. Желающие смогут предложить и самостоятельно изготовить вязаный элемент.
Лаборатория будет работать 13 дней. Работы планируют завершить к 17 августа.
Фестиваль «Морфология улиц» проходит в Тюмени уже в шестой раз. Первый раз мероприятие такого формата состоялось в областной столице в 2017 году. В 2022 году в рамках фестиваля в Тюмени появились новые арт-объекты на Московском тракте, у Конторы пароходства, Челюскинцев.