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На месте утраченной деревянной гостиницы в Тюмени свяжут арт-объект

6 августа 2023, 05:56
Фото: Морфология улиц | Тюмень
В основе эскиза — цветочные мотивы.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени появится инсталляция из нитей. Вязаный арт-объект появится на месте утраченной деревянной гостиницы купца Лошкомоева — на заборе в районе улице Володарского, 24.

Новый арт-объект в рамках фестиваля Морфология улиц создаст совместно с жителям Тюмени художница из Екатеринбурга Ульяна Розина.

Основой эскиза станут растительные и цветочные мотивы, встречающиеся в деревянном зодчестве Тюмени, сюжеты мансийской, татарской, ненецкой вышивки. Желающие смогут предложить и самостоятельно изготовить вязаный элемент.

Лаборатория будет работать 13 дней. Работы планируют завершить к 17 августа.

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Фестиваль «Морфология улиц» проходит в Тюмени уже в шестой раз. Первый раз мероприятие такого формата состоялось в областной столице в 2017 году. В 2022 году в рамках фестиваля в Тюмени появились новые арт-объекты на Московском тракте, у Конторы пароходства, Челюскинцев.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Фестиваль#Арт-объект#Тюмень#Тюменская область
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