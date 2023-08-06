На месте утраченной деревянной гостиницы в Тюмени свяжут арт-объект

Фестиваль «Морфология улиц» проходит в Тюмени уже в шестой раз. Первый раз мероприятие такого формата состоялось в областной столице в 2017 году. В 2022 году в рамках фестиваля в Тюмени появились новые арт-объекты на Московском тракте, у Конторы пароходства, Челюскинцев.