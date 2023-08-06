Марат Хуснуллин оценил результаты восстановления в медучреждениях Волновахи

Ранее сообщалось, что в июне губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил объекты, восстановленные в подшефной Волновахе. За год на территории восстановлено 66 объектов. Самым сложным объектом стал больничный городок из семи корпусов, который восстановили «под ключ». Кроме того, специалисты отремонтировали 26 многоквартирных домов. А на месте двух разрушенных строений, которые не подлежали восстановлению, построили новый дом на 42 семьи.