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Марат Хуснуллин оценил результаты восстановления в медучреждениях Волновахи

6 августа 2023, 07:44
Фото: тг-канал Марата Хуснуллина
На объектах трудятся строители из ЯНАО.
Сюжет
ЯНАО

Ямало-Ненецкий автономный округ восстановил разрушенную в ходе боев городскую больницу Волновахи. Сейчас в одном из семи корпусов врачи могут принимать до 600 пациентов в сутки. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, который оценил ход ремонтных работ в медицинских учреждениях района.

«Прошел по палатам и операционным. Вспомнил, что, когда был здесь в апреле прошлого года, центральная часть была почти вся разрушена и хирурги проводили операции практически в полевых условиях. А сейчас — всё новое, современное», — отметил заместитель председателя правительства РФ.
Фото: тг-канал Марата Хуснуллина

Также специалисты из ЯНАО отремонтировали трехэтажный корпус центральной районной больницы. Здесь уже ведут прием пациентов. А еще строили заново построили корпус неврологии и восстановили часть здания лечебного корпуса. В настоящее время ведутся отделочные работы и монтаж коммуникаций.

Ранее сообщалось, что в июне губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил объекты, восстановленные в подшефной Волновахе. За год на территории восстановлено 66 объектов. Самым сложным объектом стал больничный городок из семи корпусов, который восстановили «под ключ». Кроме того, специалисты отремонтировали 26 многоквартирных домов. А на месте двух разрушенных строений, которые не подлежали восстановлению, построили новый дом на 42 семьи.

#Валентина Бурнашева#Общество#ЯНАО
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