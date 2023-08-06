Голубцы теперь деликатес? В Тюмени подорожали мясо, капуста и морковь

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В Тюменской области подорожало мясо и мясные изделия. За последнюю неделю цены на эти продукты выросли от 3 до 14 рублей. Наибольший рост продемонстрировали свинина и полукопченая колбаса.
Килограмм свинины за неделю вырос в цене на 12,9 рублей и сегодня стоит 312 рублей, стоимость полукопченой колбасы увеличилась на 13,2 рубля — до 591 рубля. Говядина и сосиски подорожали в среднем на 3-5 рублей — до 523 и 462 рублей соответственно. Что касается кур и баранины, то за неделю их стоимость не изменилась, но цены на баранину по сравнению с январем этого года взлетели на 156 рублей — до 745 рублей.
По данным Росстата, свежемороженая рыба с начала года подешевела на 55,7 рублей — сегодня в магазинах ее продают по 274 рублей за килограмм. Однако снижение стоимости не коснулось рыбы лососевых пород, стоимость килограмма которой, по данным Росстата, составляет около 1300 рублей. Также на тысячу подорожала икра.
Из овощной продукции наибольший рост к началу года продемонстрировали капуста и морковь. Килограмм капусты сегодня стоит 66 рублей, что на 35 рублей больше, чем в январе этого года. Морковь подорожала с начала года на 44 рубля — сегодня этот популярный овощ продают за 88 рублей за килограмм.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в мае средний размер заработка составил более 70 тысяч рублей. Это на 14 тысяч больше, чем годом ранее.