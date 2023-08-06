Голубцы теперь деликатес? В Тюмени подорожали мясо, капуста и морковь

Килограмм свинины за неделю вырос в цене на 12,9 рублей и сегодня стоит 312 рублей, стоимость полукопченой колбасы увеличилась на 13,2 рубля — до 591 рубля. Говядина и сосиски подорожали в среднем на 3-5 рублей — до 523 и 462 рублей соответственно. Что касается кур и баранины, то за неделю их стоимость не изменилась, но цены на баранину по сравнению с январем этого года взлетели на 156 рублей — до 745 рублей.