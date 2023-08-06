nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Изображение материала

Голубцы теперь деликатес? В Тюмени подорожали мясо, капуста и морковь

6 августа 2023, 08:22
Фото: 1MI
Стоимость баранины увеличилась на 156 рублей, морковь — на 44 рубля.
Сюжет
Тюмень

В Тюменской области подорожало мясо и мясные изделия. За последнюю неделю цены на эти продукты выросли от 3 до 14 рублей. Наибольший рост продемонстрировали свинина и полукопченая колбаса.

Килограмм свинины за неделю вырос в цене на 12,9 рублей и сегодня стоит 312 рублей, стоимость полукопченой колбасы увеличилась на 13,2 рубля — до 591 рубля. Говядина и сосиски подорожали в среднем на 3-5 рублей — до 523 и 462 рублей соответственно. Что касается кур и баранины, то за неделю их стоимость не изменилась, но цены на баранину по сравнению с январем этого года взлетели на 156 рублей — до 745 рублей.

По данным Росстата, свежемороженая рыба с начала года подешевела на 55,7 рублей — сегодня в магазинах ее продают по 274 рублей за килограмм. Однако снижение стоимости не коснулось рыбы лососевых пород, стоимость килограмма которой, по данным Росстата, составляет около 1300 рублей. Также на тысячу подорожала икра.

Из овощной продукции наибольший рост к началу года продемонстрировали капуста и морковь. Килограмм капусты сегодня стоит 66 рублей, что на 35 рублей больше, чем в январе этого года. Морковь подорожала с начала года на 44 рубля — сегодня этот популярный овощ продают за 88 рублей за килограмм.

В Тюменской области возник дефицит сотрудников
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в мае средний размер заработка составил более 70 тысяч рублей. Это на 14 тысяч больше, чем годом ранее.

Читайте также:
На тюменском рынке аренды сокращается число выставленных квартирВ тюменском лесу потерялись два пенсионера-грибникаВ Тюмени на фасаде комбината школьного питания создадут мурал
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Цены#Рост цен#Продукты питания#Тюменская область
Подпишитесь
«Не стесняйся — вот тебе кляп»: как в Тюмени проходят горячие секс-вечеринки
4 августа, 06:30
Куда поехать на выходные из Тюмени: десять удивительных и незабываемых мест у соседей
Вчера, 03:08
«Придется разориться»: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2023 году
4 августа, 10:50
Пенсионный возраст в России хотят снова повысить: чем обернется для тюменцев?
4 августа, 08:06
В тюменских лесах пошли грузди. Куда ехать собирать?
Вчера, 11:38
Кандидат губернаторы Тюменской области Пискайкин потратил 100 тысяч на соцопрос
Вчера, 12:07