Жителей Тюмени приглашают на работу мечты в Крым. Платить обещают 99 тысяч рублей

В приглашении на работу указано, что опыт работ не требуется, рассматриваются, в том числе, кандидаты старше 45 лет, студенты, пенсионеры. Работодатель обещает предоставить бесплатно билеты до места работы, общежитие, обеспечить питанием в формате шведского стола.