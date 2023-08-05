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Жителей Тюмени приглашают на работу мечты в Крым. Платить обещают 99 тысяч рублей

5 августа 2023, 04:38
Фото: 1MI

Жителей Тюмени приглашают на работу мечты в Крым

Жилье и питание бесплатно предоставит работодатель.
Сюжет
Тюмень

Жителей Тюмени приглашают на работу Крым. Трудиться предстоит грузчиком на складах конфет. Соответствующая вакансия опубликована на портале Авито.

В приглашении на работу указано, что опыт работ не требуется, рассматриваются, в том числе, кандидаты старше 45 лет, студенты, пенсионеры. Работодатель обещает предоставить бесплатно билеты до места работы, общежитие, обеспечить питанием в формате шведского стола.

«Твоя мечта о новом опыте и захватывающих приключениях может стать реальностью прямо сейчас», — указано в вакансии.

Заработная плата составляет от 75 до 99 тысяч рублей в зависимости от продолжительности вахты.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили список самых высокооплачиваемых профессий в регионе. В их число вошли машинисты, водители, инженеры-конструкторы сварщики и менеджеры по оптовым продажам нефтепродуктов.

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