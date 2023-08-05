Жителей Тюмени приглашают на работу мечты в Крым. Платить обещают 99 тысяч рублей

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
Жителей Тюмени приглашают на работу Крым. Трудиться предстоит грузчиком на складах конфет. Соответствующая вакансия опубликована на портале Авито.
В приглашении на работу указано, что опыт работ не требуется, рассматриваются, в том числе, кандидаты старше 45 лет, студенты, пенсионеры. Работодатель обещает предоставить бесплатно билеты до места работы, общежитие, обеспечить питанием в формате шведского стола.
«Твоя мечта о новом опыте и захватывающих приключениях может стать реальностью прямо сейчас», — указано в вакансии.
Заработная плата составляет от 75 до 99 тысяч рублей в зависимости от продолжительности вахты.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили список самых высокооплачиваемых профессий в регионе. В их число вошли машинисты, водители, инженеры-конструкторы сварщики и менеджеры по оптовым продажам нефтепродуктов.