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Posted 5 августа 2023, 12:16

Published 5 августа 2023, 12:16

Modified 1 сентября 2023, 17:45

Updated 1 сентября 2023, 17:45

Ялуторовские музеи набирают популярность у туристов

Ялуторовские музеи набирают популярность у туристов

5 августа 2023, 12:16
Фото: 1MI.
В минувшее воскресенье, 30 июля, музеи «Дом природы» и «Торговые ряды» Ялуторовска посетили более 200 человек. В числе гостей были туристы из Югры и Тюмени, сообщает пресс-служба правительства региона.

Иногородние посетители побывали на экскурсии об истории ялуторовской земли, представителях купеческого сословия, прославивших этот небольшой сибирский город.

Наибольший интерес у гостей Ялуторовска вызвала экскурсия «Екатерина Гусева». В основу программы легла биография одной из самых ярких представительниц купечества 19-го века, сколотившей своё состояние на мукомольном производстве. А в завершении экскурсии гостей приглашают на чаепитие с музейными пряниками или круассанами.

Ещё одна достопримечательность Ялуторовска — «Экологический двор» в «Доме природы». Экспозицию, собранную под открытым небом, придумал известный натуралист Павел Ситников. Особенностью проекта стала огромная карта-схема Ялуторовского района в стиле Ремезовских чертежей 17-го века. Также на территории двора есть барсучий городок и медвежья берлога.

Стоит напомнить, музеи Тюменской области проводят большую научно-просветительскую и образовательно-воспитательную работу. Музейщики буквально по крупицам собирают памятники материальной и духовной культуры родного края, чтобы молодое поколение могло наглядно знакомиться с историей своего народа, страны. Кроме того, «богатые» уникальными экспонатами и программами музеи привлекают туристов из других регионов страны. Понимая этот факт, власти Тюменской области не оставляют без внимания музейное дело, ежегодно выделяя на его развитие значительные средства.

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