В тюменских лесах пошли грузди. Куда ехать собирать?

По словам тюменских грибников, за груздями уже сегодня можно отправляться в лес по Велижанскому тракту, Московскому, Червишевскому трактам. Также имеются грузди в лесу в районе села Исетское и недалеко от деревни Комарова, села Перевалово и деревни Ушакова.