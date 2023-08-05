В тюменских лесах пошли грузди. Куда ехать собирать?

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Жители Тюменской области открыли сезон сбора груздей. Фотографии с урожаем дикоросов тюменцы публикуют социальных сетях и делятся секретными местами.
«Всем доброго дня! Съездили сегодня по Московскому тракту в Тугулымский район. Пошли сыренькие, мелких пуговок очень много, значит скоро повторим», — сообщил Константин А.
«Кто сказал, что груздей нет?» — похвасталась урожаем Зинаида Т.
«Сегодняшний груздной улов», — поделилась фото Оксана Р.
По словам тюменских грибников, за груздями уже сегодня можно отправляться в лес по Велижанскому тракту, Московскому, Червишевскому трактам. Также имеются грузди в лесу в районе села Исетское и недалеко от деревни Комарова, села Перевалово и деревни Ушакова.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году, несмотря на огненный май, аномально жаркое лето в лесах довольно много грибов. Любители «тихой охоты» вывозят красноголовики и боровики не ведрами, а багажниками.