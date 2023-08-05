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В Тюмени задержан вылет более 10 авиарейсов из-за тумана

5 августа 2023, 03:34
Фото: 1MI

В тюменском аэропорту задержали более 30 рейсов

С задержкой в Рощино ожидается прибытие порядка 20 самолетов.
Сюжет
Тюмень
Фото: онлайн-табло Рощино

Утренний туман в Тюмени внес коррективы в расписание тюменского аэропорта Рощино. Согласно онлайн-табло воздушных ворот, на данный момент задержан вылет более десятка рейсов. Задерживаются также двадцать прилетающих рейсов.

Вылет из Тюмени в Санкт-Петербург отложен почти на четыре часа, в Москву — на три часа, в Минеральные воды — более чем на два часа.

Задержка прилетающих самолетов составляет менее трех часов. Часть бортов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Киргизии направлена на запасные аэродромы в Екатеринбург и Челябинск.

Отметим, в Тюмени сегодня ожидается в течение дня переменная облачность. Днем термометры покажут +21…+24, в вечернее время +17…+18. Во второй половине дня ожидаются осадки в виде кратковременных дождей.

Ранее «Наш Город» писал, что 30 июля из-за атаки украинских беспилотников и временно закрытого неба над столичным аэропортом Внуково на один час был задержан прилет из Тюмени в Москву борта с пассажирами.

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