В Тюмени задержан вылет более 10 авиарейсов из-за тумана

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Updated Сегодня, 04:42
Утренний туман в Тюмени внес коррективы в расписание тюменского аэропорта Рощино. Согласно онлайн-табло воздушных ворот, на данный момент задержан вылет более десятка рейсов. Задерживаются также двадцать прилетающих рейсов.
Вылет из Тюмени в Санкт-Петербург отложен почти на четыре часа, в Москву — на три часа, в Минеральные воды — более чем на два часа.
Задержка прилетающих самолетов составляет менее трех часов. Часть бортов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Киргизии направлена на запасные аэродромы в Екатеринбург и Челябинск.
Отметим, в Тюмени сегодня ожидается в течение дня переменная облачность. Днем термометры покажут +21…+24, в вечернее время +17…+18. Во второй половине дня ожидаются осадки в виде кратковременных дождей.
Ранее «Наш Город» писал, что 30 июля из-за атаки украинских беспилотников и временно закрытого неба над столичным аэропортом Внуково на один час был задержан прилет из Тюмени в Москву борта с пассажирами.