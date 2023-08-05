В Тюмени построят дорогу, которая соединит два огромных района

В документации указано, что подрядной организации необходимо обустроить более 3,4 километров улиц — 1,4 километра улицы Фармана Салманова и 2 километра улицы Васильковой. К декабрю 2025 года здесь должна быть построена дорога, оборудована ливневая канализация, наружное освещение. Указано, что все работы могут быть выполнены досрочно.