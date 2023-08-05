В Тюмени построят дорогу, которая соединит два огромных района

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В Тюмени построят новую дорогу за 949 миллионов рублей в районе «Комаровский». Работами по строительству трассы, которая соединит Тюменскую слободу и улицу Джанбровского займется «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие».
Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупки.
В документации указано, что подрядной организации необходимо обустроить более 3,4 километров улиц — 1,4 километра улицы Фармана Салманова и 2 километра улицы Васильковой. К декабрю 2025 года здесь должна быть построена дорога, оборудована ливневая канализация, наружное освещение. Указано, что все работы могут быть выполнены досрочно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области начались работы по разработке проектной документации второго транспортного кольца. Они буду завершены до конца этого года. Новая объездная дорога будет возведена в срок до 2040 года.