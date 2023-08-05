nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Изображение материала

В Тюмени построят дорогу, которая соединит два огромных района

5 августа 2023, 13:27
Фото: 1MI
На работу потратят около 1 миллиарда рублей.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени построят новую дорогу за 949 миллионов рублей в районе «Комаровский». Работами по строительству трассы, которая соединит Тюменскую слободу и улицу Джанбровского займется «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие».

Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупки.

В документации указано, что подрядной организации необходимо обустроить более 3,4 километров улиц — 1,4 километра улицы Фармана Салманова и 2 километра улицы Васильковой. К декабрю 2025 года здесь должна быть построена дорога, оборудована ливневая канализация, наружное освещение. Указано, что все работы могут быть выполнены досрочно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области начались работы по разработке проектной документации второго транспортного кольца. Они буду завершены до конца этого года. Новая объездная дорога будет возведена в срок до 2040 года.

Читайте также:
Кандидат губернаторы Тюменской области Пискайкин потратил 100 тысяч на соцопросТюменский депимущества продал за 1 рубль объект культурного наследия в ТобольскеВ тюменских лесах пошли грузди. Куда ехать собирать?
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Строительство дорог#Тюменская область
Подпишитесь
«Не стесняйся — вот тебе кляп»: как в Тюмени проходят горячие секс-вечеринки
Вчера, 06:30
Куда поехать на выходные из Тюмени: десять удивительных и незабываемых мест у соседей
Сегодня, 03:08
«Придется разориться»: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2023 году
Вчера, 10:50
Пенсионный возраст в России хотят снова повысить: чем обернется для тюменцев?
Вчера, 08:06
«С вами хоть на край света»: в фильме тюменского режиссера снялась известная актриса
Сегодня, 07:24
Тюмень окутал густой туман: невероятно красивые фото
Сегодня, 04:06