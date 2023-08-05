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Тюменский депимущества продал за 1 рубль объект культурного наследия в Тобольске

5 августа 2023, 11:58
Фото: 72to.ru
Здание и землю выкупила строительная компания.
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Тюмень

Тюменские власти продали за 820 тысяч рублей объект культурного наследия в центре Тобольска — конторское здание с лавкой. Новым владельцем здания на Базарной площади города стал ООО «Центр Строй».

Компания в течение семи лет должна провести работы по реставрации объекта культурного наследия. Проектная документация на проведение работ по сохранению памятника комитетом была подготовлена еще в минувшем году. Работы по разработке проектной документации были профинансированы из средств областного бюджета.

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Ранее «Наш Город» писал, что конторское здание с лавкой в Тобольске было выставлено на торги во второй раз в июле этого года — на аукцион, объявленный в июне, не было подано ни одной заявки. Стоимость земельного участка площадью 426 квадратных метров составляла 810 тысяч рублей, цена за само здание площадью 458 «квадратов» — 1 рубль.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Каменное здание было выстроено в центральной части нижнего посада Тобольска в 1910-х годах, по заказу купца Исая Григорьевича Баскина для торговой функции. Ранее на этом месте стояли деревянные торговые ряды, а в советское время — магазин «Детский мир».

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Торги#Объекты культурного наследия#Тюмень#Тюменская область
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