Тюменский депимущества продал за 1 рубль объект культурного наследия в Тобольске

Ранее «Наш Город» писал, что конторское здание с лавкой в Тобольске было выставлено на торги во второй раз в июле этого года — на аукцион, объявленный в июне, не было подано ни одной заявки. Стоимость земельного участка площадью 426 квадратных метров составляла 810 тысяч рублей, цена за само здание площадью 458 «квадратов» — 1 рубль.