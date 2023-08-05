Тюмень окутал густой туман: невероятно красивые фото

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
«Сегодня удалось поснимать ночной туман. Невероятное по своей красоте зрелище», — отметил тобольский фотограф Олег Панченко.
«Гутой туман в Тюмени. Сразу вспоминается фильм „Мгла“», — отмечают жители областной столицы.
Метеорологи Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии накануне предупредили жителей Тюменской области, что в субботу утром и ночью на территории ожидается туман. Видимость на дорогах снизится до 200 метров. По прогнозам синоптиков, туманные явления также вероятны в утренние часы в воскресенье, 6 августа.
Ранее «Наш Город» писал, что из-за тумана в аэропорту Рощино задержан вылет более 10 авиарейсов, прилет порядка 20 рейсов.