Тюмень окутал густой туман: невероятно красивые фото

Метеорологи Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии накануне предупредили жителей Тюменской области, что в субботу утром и ночью на территории ожидается туман. Видимость на дорогах снизится до 200 метров. По прогнозам синоптиков, туманные явления также вероятны в утренние часы в воскресенье, 6 августа.