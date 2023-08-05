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Тюмень окутал густой туман: невероятно красивые фото

5 августа 2023, 04:06
Фото: Cinemalife72 / Тобольск
Тюменцы и тоболяки делятся в социальных сетях фотографиями ночного и утреннего тумана.
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Тюмень
Фото: Cinemalife72 / Тобольск

 

«Сегодня удалось поснимать ночной туман. Невероятное по своей красоте зрелище», — отметил тобольский фотограф Олег Панченко.
Фото: Cinemalife72 / Тобольск
«Гутой туман в Тюмени. Сразу вспоминается фильм „Мгла“», — отмечают жители областной столицы.
Фото: ЧС Тюмень

Метеорологи Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии накануне предупредили жителей Тюменской области, что в субботу утром и ночью на территории ожидается туман. Видимость на дорогах снизится до 200 метров. По прогнозам синоптиков, туманные явления также вероятны в утренние часы в воскресенье, 6 августа.

Ранее «Наш Город» писал, что из-за тумана в аэропорту Рощино задержан вылет более 10 авиарейсов, прилет порядка 20 рейсов.

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#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Валентина Бурнашева
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