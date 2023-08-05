Трассы на выезде из Тюмени парализовали километровые пробки

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменские власти планируют сделать Салаирский тракт четырехполосным. Разработка проектной документации уже началась. В ГУС отмечают, что там как по данной трассе расположено много дачных обществ, база отдыха, расширение магистрали необходимо для того, чтобы улучшить дорожную ситуацию.