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Трассы на выезде из Тюмени парализовали километровые пробки

5 августа 2023, 09:56
Фото: 1MI
Свободным остается пока только Ялуторовский тракт.
Сюжет
Тюмень
Фото: 2 ГИС

Трассы на выезде из Тюмени вновь парализовали пробки. Затор протяженностью не менее шести километров образовался на улице Московский тракт — от Амурской до поселка Московский.

«Чего стоим? Вроде все на дачах уже», — удивляются водители.
«Просто едем медленно», — отмечают со смирением автовладельцы.

Также движение затруднено по Червишевскомй тракту — от Федюнинского до Престольной. В пробке стоят и водители на улице Закалужской — от Московского до Червишевского тракта, Федюнинского — от Червишевского тракте до Мельникайте.

На Салаирском тракте пробка растянулась от Окружной дороги до базы отдыха Верхний бор. По данным сервиса 2 ГИС, на данный момент в Тюмени зарегистрированы 4-балльные пробки.

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Ранее «Наш Город» писал, что в тюменские власти планируют сделать Салаирский тракт четырехполосным. Разработка проектной документации уже началась. В ГУС отмечают, что там как по данной трассе расположено много дачных обществ, база отдыха, расширение магистрали необходимо для того, чтобы улучшить дорожную ситуацию.

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