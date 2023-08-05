Трассы на выезде из Тюмени парализовали километровые пробки

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Трассы на выезде из Тюмени вновь парализовали пробки. Затор протяженностью не менее шести километров образовался на улице Московский тракт — от Амурской до поселка Московский.
«Чего стоим? Вроде все на дачах уже», — удивляются водители.
«Просто едем медленно», — отмечают со смирением автовладельцы.
Также движение затруднено по Червишевскомй тракту — от Федюнинского до Престольной. В пробке стоят и водители на улице Закалужской — от Московского до Червишевского тракта, Федюнинского — от Червишевского тракте до Мельникайте.
На Салаирском тракте пробка растянулась от Окружной дороги до базы отдыха Верхний бор. По данным сервиса 2 ГИС, на данный момент в Тюмени зарегистрированы 4-балльные пробки.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменские власти планируют сделать Салаирский тракт четырехполосным. Разработка проектной документации уже началась. В ГУС отмечают, что там как по данной трассе расположено много дачных обществ, база отдыха, расширение магистрали необходимо для того, чтобы улучшить дорожную ситуацию.