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Телеведущая Регина Тодоренко застряла в Екатеринбурге из-за тумана в Тюмени

5 августа 2023, 08:35
Фото: 1MI
Она опоздала на съемки проекта.
Сюжет
Тюмень
Фото: Регина Путешественница 🌍

Известная российская телеведущая Регина Тодоренко опоздала на съемки проекта в Тюмени из-за утреннего тумана.

«В Тюмени, куда я направляюсь на работу, — туман, и из-за погодных условий наш самолет развернули в направлении Челябинска. В Челябинске нет мест на стоянке. Прилетели в Екатеринбург. И все бы ничего, но у меня съемка через 3 часа начинается…», — сообщила Тодоренко в своем тг-канале.

По ее словам, теперь придется смещать съемки на день или снимать в ускоренном режиме. Какую именно передачу или проект снимают в Тюмени Регина не указала.

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Ранее «Наш Город» писал, что в субботу утром в тюменском Рощино из-за тумана был задержан прилет около 30 авиарейсов, и вылет 10. В настоящее время ситуация нормализовалась — задержаны рейсы авиакомпаний Аэрофлот и Россия в Санкт-Петербург, Бишкек и Москву. С опозданием почти на 10 часов прибудет самолет из Киргизии (Ош).

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