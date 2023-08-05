Телеведущая Регина Тодоренко застряла в Екатеринбурге из-за тумана в Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу утром в тюменском Рощино из-за тумана был задержан прилет около 30 авиарейсов, и вылет 10. В настоящее время ситуация нормализовалась — задержаны рейсы авиакомпаний Аэрофлот и Россия в Санкт-Петербург, Бишкек и Москву. С опозданием почти на 10 часов прибудет самолет из Киргизии (Ош).