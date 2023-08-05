Телеведущая Регина Тодоренко застряла в Екатеринбурге из-за тумана в Тюмени

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Известная российская телеведущая Регина Тодоренко опоздала на съемки проекта в Тюмени из-за утреннего тумана.
«В Тюмени, куда я направляюсь на работу, — туман, и из-за погодных условий наш самолет развернули в направлении Челябинска. В Челябинске нет мест на стоянке. Прилетели в Екатеринбург. И все бы ничего, но у меня съемка через 3 часа начинается…», — сообщила Тодоренко в своем тг-канале.
По ее словам, теперь придется смещать съемки на день или снимать в ускоренном режиме. Какую именно передачу или проект снимают в Тюмени Регина не указала.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу утром в тюменском Рощино из-за тумана был задержан прилет около 30 авиарейсов, и вылет 10. В настоящее время ситуация нормализовалась — задержаны рейсы авиакомпаний Аэрофлот и Россия в Санкт-Петербург, Бишкек и Москву. С опозданием почти на 10 часов прибудет самолет из Киргизии (Ош).