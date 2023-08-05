Куда поехать на выходные из Тюмени: десять удивительных и незабываемых мест у соседей

Если есть необходимость отдохнуть душой, зарядиться доброй энергетикой и искренне помолиться, значит самое время для путешествия в село Чимеево Курганской области. Съезжающиеся сюда туристы ради чудотворной силы иконы Казанской Божией Матери и целительного Чимеевского источника. По преданию в середине XVIII века икона приплыла в село по водам реки Нияп, двигаясь вверх по ее течению в вертикальном положении. Почти одновременно с явлением чудотворной иконы в сосновом бору недалеко от села открылся источник с целебной водой, бьющий из земли. Говорят, что вода в нем с легким ароматом цветов и слегка сладковатым вкусом.