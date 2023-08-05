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Published Сегодня, 03:08

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Куда поехать на выходные из Тюмени: десять удивительных и незабываемых мест у соседей

5 августа 2023, 03:08
Фото: Анна Громова / nashgorod.ru
Национальный природный парк Зюраткуль - это и горы, и озеро
Маленькое путешествие станет прекрасной возможностью сменить обстановку и зарядиться новыми эмоциями.

Неимоверно красивая природа, сакральные древние места, удивительные люди — все это на Урале. Рассказываем, что посмотреть у соседей за выходные.

Край трех тысяч озер

Край с многочисленными горными вершинами и прозрачными озерами — Челябинская область — может стать Меккой для любителей активного отдыха.

Зюраткуль

В Саткинском районе Южного Урала находится национальный природный парк Зюраткуль. Свое название он получил от озера, которое находится на его территории. При народном голосовании это уникальное место вышло в полуфинал всероссийского голосования «Семь Чудес России». За красоту и прозрачность воды Зюраткуль окрестили Уральской Рицей.

С берега водной глади Зюраткуля открываются потрясающие виды на горы вокругС берега водной глади Зюраткуля открываются потрясающие виды на горы вокруг
С берега водной глади Зюраткуля открываются потрясающие виды на горы вокругС берега водной глади Зюраткуля открываются потрясающие виды на горы вокруг
С берега водной глади Зюраткуля открываются потрясающие виды на горы вокругС берега водной глади Зюраткуля открываются потрясающие виды на горы вокруг
С берега водной глади Зюраткуля открываются потрясающие виды на горы вокругС берега водной глади Зюраткуля открываются потрясающие виды на горы вокруг
С берега водной глади Зюраткуля открываются потрясающие виды на горы вокругС берега водной глади Зюраткуля открываются потрясающие виды на горы вокруг
С берега водной глади Зюраткуля открываются потрясающие виды на горы вокругС берега водной глади Зюраткуля открываются потрясающие виды на горы вокруг
С берега водной глади Зюраткуля открываются потрясающие виды на горы вокругС берега водной глади Зюраткуля открываются потрясающие виды на горы вокруг
С берега водной глади Зюраткуля открываются потрясающие виды на горы вокругС берега водной глади Зюраткуля открываются потрясающие виды на горы вокруг
С берега водной глади Зюраткуля открываются потрясающие виды на горы вокруг
Фото: Анна Громова / 1MI

По преданию, влюбленный юноша подарил девушке, которая его отвергала, зеркало. В него он вложил свое сердце. Но девушка не оценила подарок и разбила зеркало. Из его осколков образовалось озеро. С берега водной глади открываются потрясающие виды на горы вокруг. Самая популярная среди туристов — хребет Зюраткуль (1 175 м над уровнем моря), а на нем кварцитовые останцы, известные как «Медведи».

Расстояние от Тюмени до места назначения: 619 км.

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Увильды

Существует легенда, что несколько тысяч лет назад на месте водоема стоял город, в котором добывали драгоценные металлы. Однако горожане стали завистливыми, и Земля отказалась носить их на себе. Город провалился под землю, а место оказалось затоплено водой.

Вода в Увильдах обладает целебными свойствамиВода в Увильдах обладает целебными свойствами
Рядом с Увильдами есть карьер - Уральские МальдивыРядом с Увильдами есть карьер - Уральские Мальдивы
Вода в Увильдах обладает целебными свойствами
Фото: Анна Громова / 1MI

Вода в озере чистая и прозрачная, обладает целебными свойствами. Ранки, мозоли, царапины быстро заживают после купания. По озеру здорово кататься на лодках и досках. Берега обрамлены потрясающими по красоте горными вершинами.

Расстояние от Тюмени до места назначения: 475 км.

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Златоуст

Проезжать мимо этого города не стоит: он красив и богат на достопримечательности. Здесь можно прокатиться на самом высокогорном трамвае в России, побывать в музее Златоустовской оружейной фабрики. С клинками уральских мастеров были знакомы российские императоры и вельможи. Стоит зайти в кафедральный собор преподобного Серафима Саровского и башню-колокольню с часовней Святителя Иоанна Златоуста.

Рядом со Златоустом расположен известный парк «Таганай», на выбор туристам — 62 км экотроп разного уровня сложности.

Расстояние от Тюмени до места назначения: 560 км

Знакомиться с Челябинском лучше с местного Арбата — КировкиЗнакомиться с Челябинском лучше с местного Арбата — Кировки
Знакомиться с Челябинском лучше с местного Арбата — Кировки
Фото: 1MI

Челябинск

Город считается «промышленным сердцем» страны, но! Как отмечают туристы, индустриальные пейзажи гармонично дополняют музеи и парки. Знакомиться с городом-миллионником лучше с местного Арбата — Кировки. Здесь есть множество необычных памятников, бронзовых скульптур, сувенирных лавок и кафе. Тут же можно попробовать варенье из кислицы, настоящие уральские пельмени, вареники и черемуховые пироги.

Самый необычный парк в Челябинске — сад камней. На клумбах вместо цветов растут огромные валуны, привезенные из разных уголков региона.

Обязательно стоит посетить Государственный исторический музей Южного Урала — здесь выстелен на обозрение знаменитый челябинский метеорит.

Расстояние от Тюмени до места назначения: 417 км.

Для прогулок в Екатеринбурге хороша набережная: там в реке бьют фонтаныДля прогулок в Екатеринбурге хороша набережная: там в реке бьют фонтаны
Октябрьская площадь в ЕкатеринбургеОктябрьская площадь в Екатеринбурге
Для прогулок в Екатеринбурге хороша набережная: там в реке бьют фонтаны
Фото: Анна Громова / 1MI

Столица Урала

Екатеринбург уникален прежде всего своей историей — здесь трагически завершился земной путь последнего императора России Николая II. Тут же ковался характер первого российского президента Бориса Ельцина. Только в Екатеринбурге можно одновременно стоять одной ногой в Азии, а второй в Европе, а также поплавать в бассейне без краев на крыше самого высокого на Урале здания.

Для прогулок хороша набережная: там в реке бьют фонтаны и можно покататься на лодке. Чуть дальше на берегу можно попрыгать на гигантской клавиатуре. Почитатели «Битлз» могут обнаружить силуэты Ливерпульской четверки на фоне кирпичной стены, а поклонники Владимира Высоцкого посидеть рядом с его памятником у бизнес-центра, названного в честь артиста.

Визитная карточка города — дом Севастьянова на набережной, напоминающий сказочный дворец. Еще Екатеринбург способен удивить огромным количеством музеев, театров и ресторанов.

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Невьянск

Знаменит своей наклонной башней, возведенной в конце XVIII века. Здание высотой 57,5 м отклоняется от оси почти на два метра (1,85 м) в верхней точке. Внутри можно увидеть «лабораторию», где тайно плавили золото, понаблюдать за механизмом курантов и отчеканить памятную монетку на станке.

Невьянск знаменит своей наклонной башней - почти что ПизанскойНевьянск знаменит своей наклонной башней - почти что Пизанской
Невьянск знаменит своей наклонной башней - почти что Пизанской
Фото: Анна Громова / 1MI

Кстати, в субботу, 5 августа пройдет День чествования башни Демидовых. Экскурсоводы раскроют легенды этого уникального архитектурного сооружения, а рядом на площади развернут большую ярмарку ремесленников.

Расстояние от Тюмени до места назначения: 409 км

Сысерть

Еще один старинный город на Урале в 30 минутах езды от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Это родина уральского сказочника Павла Бажова. В городе есть музей и памятники не только писателю, но и персонажам его произведений. Рядом с городом расположен парк «Бажовские места», в центре которого находится озеро Тальков Камень. Оно образовалось в XIX веке в заброшенном тальковом руднике.

В эти выходные в Сысерти стартует фестиваль «Лето на заводе», который продлится месяц. Гостям обещают спектакли, мастер-классы от нутрициолога, грандиозный концерт от оркестра B-A-C-H и еще очень много интересного. Подробности можно узнать здесь.

Расстояние от Тюмени до места назначения: 336 км

Оленьи ручьи

В парке огромное количество красивых мест: Поцелуйный камень, скалы Карстов мост, Священник, Лягушка, пещеры Дружба и Большой провал, Митькинские озера. На скалах можно увидеть древние писаницы. Пешеходные тропы в парке оборудованы максимально безопасно. Самый популярный маршрут вдоль русла реки Серга. На нем встречается стоянка древнего человека, камень «Дыроватый», подвесной мост и скульптуру «Ангел единой надежды». За 14 лет существования скульптура стала местом паломничества: многие едут в «Оленьи ручьи» специально, чтобы прикоснуться к ней.

Расстояние от Тюмени до места назначения: 450 км.

Скульптура «Ангел единой надежды» в Оленьих ручьях стала местом паломничестваСкульптура «Ангел единой надежды» в Оленьих ручьях стала местом паломничества
Скульптура «Ангел единой надежды» в Оленьих ручьях стала местом паломничества
Фото: Анна Громова / 1MI

Конжаковский камень

Горный массив, высота которого составляет 1569 км. Гора расположена недалеко от поселка Кытлым на Северном Урале. Когда-то у основания горы жил в юрте охотник, по фамилии Конжаков, именно в честь него и была названа гора. Этот горный массив прекрасен для подготовленных любителей пешей активности — тропинка к вершине каменистая. Каждый год здесь проводится международный горный марафон «Конжак» для поклонников скайраннинга.

Духовное Зауралье

Курган — старейший город Зауралья, который расположился на берегу реки Тобол. В самом городе стоит обратить внимание на музей гражданской авиации-таких в России всего три. Еще одно занимательное место для осмотра туристов является Богоявленский собор, открытый в 2015 году. Церковь называют архитектурной жемчужиной города, на вид очень похожий на храм Василия Блаженного в Москве. Но со скромными золотыми куполами. Редакция же рекомендует отправиться чуть дальше от городской суеты.

Чимеево

Если есть необходимость отдохнуть душой, зарядиться доброй энергетикой и искренне помолиться, значит самое время для путешествия в село Чимеево Курганской области. Съезжающиеся сюда туристы ради чудотворной силы иконы Казанской Божией Матери и целительного Чимеевского источника. По преданию в середине XVIII века икона приплыла в село по водам реки Нияп, двигаясь вверх по ее течению в вертикальном положении. Почти одновременно с явлением чудотворной иконы в сосновом бору недалеко от села открылся источник с целебной водой, бьющий из земли. Говорят, что вода в нем с легким ароматом цветов и слегка сладковатым вкусом.

Расстояние от Тюмени до места назначения: 148 км.

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#Анна Громова#Путешествия#Челябинская область#Курганская область#Свердловская область
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