Кандидат губернаторы Тюменской области Пискайкин потратил 100 тысяч на соцопрос

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Кандидат на пост губернатора Тюменской области от партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин потратил 100 тысяч рублей на проведение соцопроса и оплату услуг специалистов по избирательным технологиям. Такая информация опубликована на сайте избирательной комиссии Тюменской области.
«Пискайкин Владимир Юрьевич. Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера (проведение социологических исследований, оплата услуг специалистов по избирательным технологиям) — 100 тысяч рублей» — сказано в отчете.
Ранее «Наш Город» писал, что Владимир Пискайкин вступил в спор по поводу своей судимости. Претендент на губернаторское кресло заверяет, что судимости у него нет. В настоящее время он обратился в ЦИК для решения данного вопроса.