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Кандидат губернаторы Тюменской области Пискайкин потратил 100 тысяч на соцопрос

5 августа 2023, 12:07
Фото: тг-канал Владимир Пискайкин
В эту же сумму вошли траты на на оплату работы политтехнологов.
Сюжет
Тюмень

Кандидат на пост губернатора Тюменской области от партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин потратил 100 тысяч рублей на проведение соцопроса и оплату услуг специалистов по избирательным технологиям. Такая информация опубликована на сайте избирательной комиссии Тюменской области.

«Пискайкин Владимир Юрьевич. Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера (проведение социологических исследований, оплата услуг специалистов по избирательным технологиям) — 100 тысяч рублей» — сказано в отчете.
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Ранее «Наш Город» писал, что Владимир Пискайкин вступил в спор по поводу своей судимости. Претендент на губернаторское кресло заверяет, что судимости у него нет. В настоящее время он обратился в ЦИК для решения данного вопроса.

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