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Житель Тюмени пожаловался на отсутствие детской вакцины от кори и краснухи

4 августа 2023, 14:17
Фото: 1MI
Сообщение прокомментировали в депздраве Тюменской области.

Тюменец пожаловался на проблемы вакцинации ребенка. Он сообщил, что последние несколько месяцев в поликлиниках нет прививок от кори и краснухи.

«Ребёнку второй год. Относимся к поликлинике №8. Ходим с конца весны. В поликлинике педиатры говорят, что прививок нет по всему городу. Мониторю каждую неделю. Изменений никаких нет», — сообщил горожанин изданию 72.ру.

В депздраве заверили, что вакцины есть в наличии в нужном количестве. График и тип вакцинации должен определять лечащий врач.

На прошлой неделе сообщалось, что три случая заражения менингококковой инфекции зарегистрировано в Тюменской области с начала этого года. В минувшем году было выявлено шесть случаев.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Вакцинация#Врачи
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