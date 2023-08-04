Житель Тюмени пожаловался на отсутствие детской вакцины от кори и краснухи

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Тюменец пожаловался на проблемы вакцинации ребенка. Он сообщил, что последние несколько месяцев в поликлиниках нет прививок от кори и краснухи.
«Ребёнку второй год. Относимся к поликлинике №8. Ходим с конца весны. В поликлинике педиатры говорят, что прививок нет по всему городу. Мониторю каждую неделю. Изменений никаких нет», — сообщил горожанин изданию 72.ру.
В депздраве заверили, что вакцины есть в наличии в нужном количестве. График и тип вакцинации должен определять лечащий врач.
На прошлой неделе сообщалось, что три случая заражения менингококковой инфекции зарегистрировано в Тюменской области с начала этого года. В минувшем году было выявлено шесть случаев.