Впервые за 15 лет: на тюменской таможне задержали непутёвую контрабандистку

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
В областной столице сотрудники местной таможни аэропорта Рощино задержали тюменку с антиквариатом. Так об этом говорилось в опубликованном релизе. Как мы писали, в сумке у девушки с помощью интроскопа обнаружили монету, которую она везла в Азербайджан в подарок. Это 50 сантимов, Франция, 1922 год выпуска.
Как выяснилось, не все так просто оказалось с этим рядовым, казалось бы, случаем. Девушка-«контрабандистка»пострадала из-за удивительного парадокса, аналогов которому в Тюмени не было в последние 15 лет. А проще говоря — пала жертвой формальности.
Дело в том, что фактической ценности эта монета, которую таможенники назвали «коллекционной» и «редкой» не имеет. Это обычный расходный нумизматический материал. Да еще и не в лучшем состоянии.
Найти такую монету в городе не составляет труда. Местный нумизмат Александр рассказал изданию «Nashgorod.ru», что на городских тематических ярмарках этого добра хватает.
«Монета не имеет никакой ценности. В таком состоянии, которое что-то между F и VF, цена такого предмета составляет примерно 30 рублей. Такие экземпляры, что называется, „дают горстями на сдачу“. Это ходовая монета из алюминиевой бронзы, ее тираж неограничен», — прокомментировал Александр.
Это изданию «Nashgorod.ru» подтвердила и пресс-секретарь тюменской таможни Мария Закирова. Таможенные эксперты не приняли во внимание состояние экземпляра. Поэтому оценили ее по высшей планке.
«Согласно экспертизе стоимость монеты составила 41,94 рубля. Законодательством установлено, что монеты, созданные более 100 лет назад, относятся к культурным ценностям и запрещены к вывозу с территории ЕАЭС», — рассказали нашему изданию в ведомстве.
Если бы девушка вывозила эту безделушку в прошлом году — у нее были бы все шансы доставить подарок в Азербайджан. Но прошел год, и монета преодолела вековой срок. А по закону монеты, возраст которых превышает 100 лет — автоматически объявляются культурной ценностью. Даже если реальная стоимость экземпляра — ничтожно мала. Неизвестно, знала ли об этом «контрабандистка», но вывозить монетку с территории Евразийского экономического союза она и правда не имела права. А Азербайджан в ЕАЭС не входит.
«Таможенные эксперты подтвердили изготовление монеты в 1922 году методом чеканки. Отлитые из алюминиевой бронзы „50 CENTIMES“ относятся к категории культурных ценностей и запрещены к вывозу с территории Евразийского экономического союза», — приводятся в релизе слова начальника таможенного поста Аэропорт Рощино Андрея Беньковского.
Французская монетка — мелкая, всего 18 миллиметров в диаметре. А проблемы из-за нее тюменка получила нешуточные. Мало того, что конфискован сам предмет. Так еще на девушку заведены два административных производства: по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование) и статье 16.3 КоАП РФ (нарушение запретов и ограничений).
По первой статье ей грозит от одного до двух стоимостей конфискованного, что не очень страшно. А вот по второй — штраф составляет от 1000 до 2500 рублей с конфискацией.
«Сейчас дело находится на рассмотрении. Размер штрафа будет установлен по его результатам», — рассказала пресс-секретарь тюменской таможни Мария Закирова.
Таким образом сработала старая формула «незнание закона не освобождает от ответственности». А таможенники напоминают: чтобы поездка за рубеж прошла комфортно, рекомендуется самостоятельно ознакомиться с «Памяткой путешественника», либо же обратиться в таможенные органы за бесплатной консультацией.