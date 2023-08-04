Впервые за 15 лет: на тюменской таможне задержали непутёвую контрабандистку

Если бы девушка вывозила эту безделушку в прошлом году — у нее были бы все шансы доставить подарок в Азербайджан. Но прошел год, и монета преодолела вековой срок. А по закону монеты, возраст которых превышает 100 лет — автоматически объявляются культурной ценностью. Даже если реальная стоимость экземпляра — ничтожно мала. Неизвестно, знала ли об этом «контрабандистка», но вывозить монетку с территории Евразийского экономического союза она и правда не имела права. А Азербайджан в ЕАЭС не входит.