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Власти отказали тюменке, у которой сгорел дом во время лесного пожара, в компенсации

4 августа 2023, 09:42
Фото: Логинова, Степанова / 1MI
Вмешательство прокуратуры восстановило справедливость.

Жительница Тюменской области получит денежную компенсацию за потерю дома во время пожара. Как сообщили в прокуратуре Тюменской области изданию «Nashgorod.ru», в мае этого года во время лесных пожаров у жительницы деревни Речкино сгорел жилой дом и постройки на участке.

— После случившегося тюменка уже обращалась за единовременной выплатой, однако в прошлый раз орган местного самоуправления отказал ей в этом. Причиной тому послужило то, что у пострадавшей отсутствовали документы, подтверждающие право собственности, — рассказали нашему изданию в ведомстве.
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Районная прокуратура обратилась в суд, чтобы тот признал за пострадавшей право собственности на жилой дом и выплатил тюменке компенсацию в размере 1,3 миллиона рублей. Суд удовлетворил требования прокурора.

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Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщило, что в мае этого года лесные пожары уничтожили более 200 строений и частных домов в Тюменской области. На борьбу с огнем были привлечены пожарные и добровольцы. Велась проливка территорий.

Весной, пострадавшим от огня жителям области, пришлось расположиться в пунктах временного размещения.

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#Анастасия Ильина#Пожар
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