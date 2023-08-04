Власти отказали тюменке, у которой сгорел дом во время лесного пожара, в компенсации

Жительница Тюменской области получит денежную компенсацию за потерю дома во время пожара. Как сообщили в прокуратуре Тюменской области изданию «Nashgorod.ru», в мае этого года во время лесных пожаров у жительницы деревни Речкино сгорел жилой дом и постройки на участке.