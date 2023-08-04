В Тюменской области модернизируют систему оповещения за десятки миллионов рублей

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
Тюменские власти объявили о поиске подрядной организации, которая займется модернизацией системы оповещения в регионе. Соответствующая закупка стоимость 52,2 миллиона рублей опубликована на портале Госзакупок.
Согласно условиям контракта, подрядная организация должна будет в срок до 27 ноября 2023 года выполнить работы по установке 36 громкоговорителей с функцией электронной сирены в Тюмени, 15 громкоговорителей в Тобольске, 3 устройства запуска сирен в Ярковском муниципальном образовании.
Заявки на участие в тендере будут принимать до 10 августа, подведение итогов состоится 14 августа.
Ранее «Наш Город» писал, что глава администрации Тюмени утвердил порядок работы системы оповещения в областной столице. В документе указано, что о ЧС жителям города сообщат посредством сирен, ТВ, радио, громкоговорителей, официального сайта администрации.