В Тюменской области модернизируют систему оповещения за десятки миллионов рублей

Согласно условиям контракта, подрядная организация должна будет в срок до 27 ноября 2023 года выполнить работы по установке 36 громкоговорителей с функцией электронной сирены в Тюмени, 15 громкоговорителей в Тобольске, 3 устройства запуска сирен в Ярковском муниципальном образовании.