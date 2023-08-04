В Тюмени в ЖК «Апрель» женщина проколола колеса нескольких авто с «чужими» номерами

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
В Тюмени в жилом комплексе «Апрель» местная жительница проколола шины припаркованных во дворе дома автомобилей. От рук хулиганки пострадали несколько авто с номерами других регионов, в том числе дорогостоящий Lexus.
На вопрос автовладельцев, по какой причине женщина сделала это — вразумительный ответ они не получили. По словам очевидцев, на место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии.
«Росгвардия сопроводила женщину до квартиры, чтобы та оставила собаку дома, но она закрылась и не открывала», — сообщили тюменцы.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» факт порчи чужого имущества подтвердили. Сообщили, что на место ЧП выезжали сотрудники полиции и Росгвардии.
«Заявление поступало в отдел полиции №1. Личность женщины уже установлена. Участковым уполномоченным проводится проверка, по результатам проверки будет принятое решение в установленном законом порядке», — пояснили в УМВД.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени неизвестный в минувшие выходные разгромил припаркованный во дворе дома в Новопатрушево Lexus. В настоящее время по данному факту проводится проверка.