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В Тюмени перекрыли проезд по улице Эрвье до ноября

4 августа 2023, 10:38
Фото: 1MI
Здесь идут ремонтные работы.

В областной столице с 4 августа на улице Эрвье перекрыто движение на участке от Алебашевской до Газовиков.

«Дорога будет перекрыта до 15 ноября, здесь пройдут дорожные работы», — сообщает «Тюмень наш дом».

В настоящий момент на месте перекрытия дороги установлены схемы организации движения. Уже 10 августа дорожные службы перекроют проезд ещё на 10 дней. В этом период проехать не получится в районе дома №33. Пути объезда — улица Газовиков, межквартальные проезды.

Ранее «Наш город» сообщал, что с 16.06.2023 по 01.07.2023 дорожники перекрыли движение в районе дома № 111а по ул. Широтной. Тут меняли тепловые сети.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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