В Тюмени перекрыли проезд по улице Эрвье до ноября

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
В областной столице с 4 августа на улице Эрвье перекрыто движение на участке от Алебашевской до Газовиков.
«Дорога будет перекрыта до 15 ноября, здесь пройдут дорожные работы», — сообщает «Тюмень наш дом».
В настоящий момент на месте перекрытия дороги установлены схемы организации движения. Уже 10 августа дорожные службы перекроют проезд ещё на 10 дней. В этом период проехать не получится в районе дома №33. Пути объезда — улица Газовиков, межквартальные проезды.
Ранее «Наш город» сообщал, что с 16.06.2023 по 01.07.2023 дорожники перекрыли движение в районе дома № 111а по ул. Широтной. Тут меняли тепловые сети.