В Тюмени перекрыли проезд по улице Эрвье до ноября

В настоящий момент на месте перекрытия дороги установлены схемы организации движения. Уже 10 августа дорожные службы перекроют проезд ещё на 10 дней. В этом период проехать не получится в районе дома №33. Пути объезда — улица Газовиков, межквартальные проезды.